¿Desguaces en pesca? ¿Por qué?

Con tristeza leo la noticia de que se preparan por parte del Gobierno una serie de medidas para incentivar el desguace de pesqueros. No estoy en contra de esta medida cuando ello va dirigido a resolver un verdadero problema de corrección de una sobrecapacidad de la flota, algo que hay que determinar claramente con anterioridad a arbitrar dichas medidas. Pero no es este el caso actual ya que la problemática se genera por la inexplicable pretensión de la Comisión de vedar la pesca de fondo en un 30% de las aguas de la UE. Antes de nada, habría que preguntarse por qué se pretende implantar esa medida y responder de manera acorde con la legislación comunitaria. El Principio de Proporcionalidad contemplado en un protocolo establece que ninguna acción de la Comunidad excederá de lo necesario para alcanzar los objetivos del Tratado.

Para intentar obtener una respuesta habría que realizar una serie de preguntas a la Comisión Europea. Por ejemplo: ¿Contribuye esa medida a incrementar la productividad pesquera y la utilización óptima de la mano de obra y otros factores de producción? ¡Me parece que no! Otra pregunta: ¿Contribuye esta medida a garantizar un nivel de vida equitativo a la población pesquera mediante el aumento de su renta? ¡Pues parece que tampoco! Otra pregunta inocente: ¿Contribuye dicha medida a estabilizar los mercados, garantizar la seguridad de los abastecimientos, y asegurar al consumidor precios razonables? ¡Absolutamente no!

Pero cabe ahora preguntar a la Comisión si, en materia de aplicación de esas medidas … ¿se han tenido en cuenta las características especiales de la actividad pesquera, la necesidad de efectuar las medidas de manera gradual y el hecho de que la pesca constituye un sector estrechamente vinculado al conjunto de la economía? ¡Pues parece que tampoco!

Pues bien, todas esas preguntas constituyen ni más ni menos que los objetivos que para la pesca contempla el artículo 39 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, o sea que la medida propuesta, que no está contemplada como un objetivo de la PPC, parece violar tanto el principio de proporcionalidad como todos y cada uno de los objetivos que establece el Tratado de Roma para la política pesquera común. Esto, en mi humilde opinión, es una absurda monstruosidad jurídica, y democrática y que convierte este tipo de alocada carrera hacia un ecologismo irresponsable en una verdadera máquina de generar euroescépticos en momentos en los que más que nunca es necesaria mucha más Europa.

Por eso afirmo que de momento no es adecuado hablar de desguaces y luchar, como han hecho con verdadera valentía y resolución los valientes armadores de Burela apoyados por la Xunta de Galicia, ante una inexplicable indolencia de los armadores vigueses y de otros puertos pesqueros afectados. Hoy en día a nadie se le lleva el desayuno a la cama y si alguien pretende que se le apoye, pero no hace nada para defenderse, pierde toda credibilidad y esto es muy grave.

Me confieso profundamente europeísta, pero para que la Unión Europea se refuerce hace falta que se legisle con sentido común y no se genere la sensación de que se hace con arbitrariedad y a impulsos de ideológicos sin base económica y sin estudios bien fundados y contrastados con los afectados. La futura Presidencia Española de la Unión en el segundo semestre, debería de tener como prioridad defender el sector pesquero europeo, que está todo él amenazado por la creciente ola de veganismo que parece invadir la Comisión. Si se quiere se puede. Y el sector debería de comenzar a ejercer masivamente su actividad para convencer a los partidos políticos de todos los signos y colores, para que defiendan al sector pesquero en todos los parlamentos, pero de manera especial en el Parlamento Europeo. El silencio y la indolencia cooperan a que las tesis de la Comisión, que hay que combatir jurídica y políticamente, puedan salir adelante y entonces sí que habrá que desguazar. Apliquemos lo que decía el insigne marino vigués Méndez Núñez : “¡La Marina no se retira!”.

*Exconselleiro de Pesca