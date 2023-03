Princesa en Baiona

“As donas e baróns, armas e amores; / cortesía e audaz empresa eu canto...”. Faltándonos Darío Xohán Cabana, velaquí unha sombra galega dos primeiros versos de ‘Orlando Furioso’, poema de Ludovico Ariosto (1474-1533). Sendo se cadra o cumio da literatura quinientista italiana, no Furioso está a negación do discurso escolar sobre o Renacemento como resurrección do mundo clásico. Este poema era, para Voltaire, “ao mesmo tempo, a ‘Iliada, a Odisea e o Quixote’”. Ben podiamos engadir á lista o Ramayana para comprendermos o enxamio dos seus personaxes en canto que avatares en permanente crise de modificación. Trata o Furioso, na liña aberta por Matteo Boiardo, das idas e vindas de espíritos atormentados nun mundo en guerra tan desordenada coma aquela franco-prusiá que contou, en clave de caos, Émile Zola. E ben, no corazón fabuloso do poema de Ariosto, salta un alustre que é a figura de Isabella ou Issabella: “Isabella son eu, que filla fun / do rei infortunado de Galicia...”.

A sombra tráxica do noso Don García pode entreverse no conto fantástico que o Ariosto debulla para nós a través dos séculos. Liberada por Orlando do poder duns ladróns, Isabella vai contándolle ao heroi a súa vida. Aquel reino era (ao parecer) mouro. O seu rei, e pai de Isabella, convocara grandes xustas na capital de Galicia que, para sorpresa nosa, non é aquí Coruña, coma no Roman de Ponthus, nin a Compostela apostólica que o Dante menciona, senón a vila de Baiona cuxo nome, ao igual que o anterior de Erizana, segue a constituír un enigma histórico e lingüístico. Zerbino concorre ao torneo e, el e mais Isabella, namóranse perdidamente. Zerbino era fillo do rei de Escocia (sempre as sete nacións celtas) e ordénalle ao vasco Odorico que vaia a Baiona e que rapte Isabella.

Odorico vara o seu barco na praia de Santa Marta, no camiño de Baiona a Vigo. Apaña Isabella e faise con el ao mar. Pero a costa de Nemancos ou “da Morte” agardaba polos fuxitivos, que naufragan en Mungia ou sexa en Muxía, alí onde sufriría moito o presidente norteamericano Adams na súa viaxe de Galicia a Londres a inicios da Idade Contemporánea.

Xa en seco, Odorico, apaixonado, tenta forzar Isabella, que se defende. Logo ela será capturada polos malandros para, máis adiante, ver morrer Zerbino. As aventuras culminan co terríbel episodio do suicidio de Isabella, maquinado con astucia e heroísmo. O final de Isabella é seguido dun epílogo triunfal. No mesmo Ceo, Deus, en pasaxe na que a hipérbole se confonde co blasfemo en irreverencia carnavalesca, proclama a gloria eterna de Isabella. Destas cousas trata o Furioso e delas quería meu vello amigo Remixio Nieto González que houbese lembranza permanente en Baiona. Pero a vila gardada polo Monte do Boi, e toda a Terra de Turonio na que Vigo se inclúe, parece ter esquecida aquela princesa galega que fulgura con luz propia no centro da cultura renacentista europea que Orlando Furioso ocupa.