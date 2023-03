Este pasado mes de febreiro vimos de gozar duns días de entroido dos máis espectaculares que se acordan, penso que por toda a nosa Galiza, cuns días de sol fermosos, unhas temperaturas primaverais, e unhas gañas de troula na xente que fixeron unha mestura explosiva de encanto. A nosa vila de Silleda non foi menos, e grazas a moita xente, estreouse un novo domingo de entroido que quedou cun sabor a repetilo por todo o alto o próximo ano. “O Vermú dos Mandís” desbordaba esplendor, simpatía, gañas de pasalo ben..., mais a min deume algo de tristura ver chegar a un coñecido en cadeira de rodas, axudado polos seus queridos, e todo por unha lesión que esperemos teña un pronto amaño; o porqué desta tristura?

A semana pasada estiven co bo amigo Álex Ferradás, que por circunstancias da vida móvese en cadeira de rodas, é presidente do Club de Rugbi Coreti Lalín, e membro da asociación Working Wheels que se adica a sensibilizar á cidadanía sobre a diversidade e autonomía de xente coma el. Estivemos recordando como alá polo ano 2019 tíñamos que darlle unha volta a Silleda e mirar as necesidades urbanas para poder moverse libremente cunha cadeira ou mellorar o día a día da xente con algunha discapacidade. De alí a unha semana, xunto con membros da Asociación de Discapacitados Cogami, percorreron o noso núcleo urbano para posteriormente facer un informe coas carencias atopadas e remitirllo ao concello.

Estamos no ano 2023, século XXI, case vai alá un cuarto de século, e agás as dúas rúas remodeladas de novo, baixo unha estrita normativa europea, pouco máis se fixo no noso casco urbano. Dispoñemos dun amplo catálogo de:

-Pasos de peóns con beiravías con chanzos, imposibles de franquear cunha cadeira autónoma.

-Prazas de aparcamento para xente discapacitada mal sinalizadas, co cal é moi habitual ver coches aparcados nelas, aínda máis cando se trata de xente foránea e o fai sen darse conta.

-Falta de sinais verticais, unido aos escasos e deteriorados sinais horizontais, etc.

Todo isto tradúcese nun práctico exercicio: imaxínense ter que ir nunha cadeira de rodas, sen axuda, tomar un café dende a Casa do Concello ata o Café Lago (uns 45 metros), ou cruzar no paso de peóns situado na Rúa Pintor Colmeiro, case pegado ao Bodegón Trujillo, en dirección a Outeiro.

Unha mágoa que isto se dea e se obvie.

*Veciño de Silleda