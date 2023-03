Los contrastes

Va a resultar difícil –a no ser que haya cambio de Gobierno en un futuro– que los sindicatos mayoritarios remonten el desplome de prestigio que padecen, motu propio, desde hace unos pocos años. Cierto que hay matices diferenciadores, pero solo en asuntos puntuales y sin excesivo alcance. Pero es llamativo el contraste entre la “apatía” reivindicadora de hoy y la capacidad de movilización en la protesta de hace unos años. El resultado es que “la calle” –en un sentido amplio que incluye oficinas públicas y/o privadas, actividades diversas desde el transporte hasta la sanidad– alejadas del “proletariado” que siguen citando las centrales.

En sanidad, sin ir más lejos, ese contraste es serio: ahora la izquierda –también la sindical– apenas hace leve referencia, aparte de la huelga de Madrid, que esa sí is different, a las movilizaciones en Aragón, Valencia, Cataluña o Extremadura, mientras la derecha imputa a sus adversarios una motivación electoralista –que existe en las dos partes, al menos desde un punto de vista personal– sin que se resuelva el auténtico quid de la cuestión, que es doble: lo recursos disponibles y su gestión. Y no precisamente en ese orden, sin que al menos por el momento alguien haya dado con la tecla precisa no ya para resolver, sino siquiera paliar, la situación den España.

Hay otra cuestión, también política, que se deriva de la actitud del mini/ministerio que se encarga de la salud pública. Uno de los defectos de la sanidad –que tiene un nivel y prestigio muy altos– es la falta de personal médico, de enfermería e incluso auxiliares en general. Es cierto que muchos de los formados en España emigran, porque encuentran fuera mejores condiciones laborales y económicas que aquí, pero esa no es, en opinión personal, la única causa del problema. Sí lo es dificultar que los MIR realicen sus prácticas en centros de atención continuada demuestra que las denuncias de la Xunta, por ejemplo, tienen fundamento.

Se critica la actuación del Gobierno porque también el Ministerio de Universidades se empecina en mantener el numerus clausus en Medicina en un tiempo en el que la situación real obligaría a poner en manos de los catedráticos, a lo largo de la carrera, los valores para culminarla, pero ahora decide más el Bachillerato que la propia vocación e incluso méritos, porque se miden las notas de acceso en centésimas. Es absurdo pero real, y además otro contraste que añadir a los ya citados. Tan absurdo que no pocos sospechan que en ese “tamiz” existen motivos que tienen que ver la limitación de la competencia profesional: a saber qué diría Hipócrates.

Retomando el introito, es obvio que en la conflictiva situación actual, los sindicatos, muy reivindicativos hasta que llegó al poder la coalición PSOE/Podemos, no solo pierden crédito, sino que son sustituidos, como quedó dicho, por organizaciones profesionales stricto sensu. Aparte de la situación sanitaria, han sido los sindicatos profesionales en justicia, transportes, seguridad ciudadana y varios otros los que protagonizan las protestas y las huelgas. Y ese es un contraste más con el pasado inmediato a este presente y quizá se agudice en el futuro, cuando a las centrales se le reduzcan las canonjías, si es que hay cambio en el poder político. Y eso ocurre, también sucederá que se terminen los mitos, que ya va siendo hora.