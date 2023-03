Es curioso, de verdad, que sea quien fuere el titular, cada vez que el Ministerio de Educación toma decisiones de cierta trascendencia, genere un efecto que resulta muy escaso en la España de hoy: casi nunca suscita unanimidad para recibirlas. El “casi” se incluye para reforzar la idea de la escasez y, ya de paso, para subrayar que la respuesta es la menos agradable, porque se concentra en una serie de críticas y/o protestas que para un amplio espectro social, son significativas. Y no ya solo por el contenido, sino también por el modelo que se emplea para comunicarlas. Cierto que eso de ahorrarse detalles no es nuevo, pero sí absurdo.

Lo es más aún cuando ese “ahorro” se refiere –y eso sucede con datos fundamentales para que las autonomías puedan valorar al menos con relativa eficacia– a los posibles resultados, no es exclusivo de aquel departamento, sino un hábito del Gobierno, lo que no es excusa sino más bien una agravante. Y en el asunto del acceso a la universidad es tanto más grave cuanto más determine la vida futura de los estudiantes que aspiran a una carrera pero que, por un absurdo numerus clausus y una metodología educativa errónea, se ven obligados a cursar otra o buscarse caminos que no los satisfacen. Fuera o dentro del país, pero en todo caso implica decepciones innecesarias.

El desbarajuste que, a modo de opinión personal, se describe tiene su lógica, perversa, cuando ahora mismo hay “familias” políticas que le imponen condiciones al presidente del Gobierno no por su valor colectivo –que tampoco sería razonable como consejo–, sino por su pertenencia a los grupos comandados por barones o baronesas –el caso de Ada Colau con el titular de Universidades no ha sido el único– que para lograr sus objetivos no dudan en chantajear con su voto parlamentario, decisivo demasiadas veces, para que la coalición de izquierda y ultraizquierda que manda aquí pueda salir adelante.

(Es el mismo desbarajuste que quizá contribuye a que desciendan los aspirantes a la enseñanza universitaria, atraídos muchos por el auge, todavía relativo pero creciente, de la Formación Profesional, que está ayudando, y mucho, a superar determinados complejos de superioridad que en no pocas ocasiones se demuestran meros tópicos. Y también provoca –el desbarajuste– el lógico malestar de entidades que, como las autonomías, tienen un notable abanico de competencias en el sector pero a las que se deja in albis, no se sabe bien si por ignorancia o por mala fe del Gobierno central, como ha podido comprobarse hace apenas unos días con la Xunta.)

Resulta posible, desde luego, que las quejas de la Consellería de Educación se interpreten por algún flautista del poderoso coro que secunda las partituras de la coalición PSOE/Podemos y denuncian que la protesta del Ejecutivo gallego sea efecto de un complot para apoyar la llegada del señor Feijóo a la Moncloa. Pero eso, cuyo objetivo final lo decidirán los españoles, no borra el dato, cierto, de que el ministerio hace, deshace, informa o desinforma con desfachatez todo aquello que le conviene. Y eso, que es una falta de respeto al principio de igualdad, debería ser denunciado con igual contundencia por todos aquellos que proclaman su única dependencia es la que conlleva servir a Galicia pero luego no rechistan cuanto le toman el pelo a esta tierra.