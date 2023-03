Resulta más que probable que el extraño laboratorio de ideas que –se supone– manejan los asesores –externos e internos– de este Gobierno trate de explicar en clave de “política social” las supuestas ayudas que anuncia para el desguace de buques. Que se suponen en su mayoría pesqueros y que, por tanto, entran en el capítulo final de lo que un día fue una flota que aportaba a Galicia una porción importante de su PIB aunque en términos estatales no llega al 4%, pero que aquí significa muchos más y en todos los conceptos. Y ese detalle, por más que camuflado, significa en la práctica una especie de liquidación por derribo, situación cuya responsabilidad no corresponde sólo a este Gobierno.

Cierto que se ha dicho, y reiterado, que en casi cuatro años no ha dedicado la atención que merece y necesita el sector, pero eso sólo agravó de facto lo que sus predecesores habían debilitado, y en algún caso de iure –en el marco de las condiciones para el ingreso en la UE– ya, uno tras otro, hasta la languidez que precede a los grandes males. Y, lo que es peor, en este paso hacia el abismo definitivo se han mojado poco, muy poco, los partidos políticos gallegos, en especial los que tienen algo más de feeling con el del señor Sánchez, bien por pertenecer a las mismas siglas, como el PSdeG-PSOE, o haber votado a favor del acceso de la coalición al poder –con Podemos–, en el caso del Bloque.

Como dice el refrán, aclarando que es gerundio: los socialistas, a pesar de sus –a veces– buenas palabras, ayudaron a Galicia intentando el cierre de Ence –única fábrica de pasta de papel y pulmón del sector forestal en este antiguo Reino– y estos, nacionalistas, además de eso, votaron a favor de la llegada de una coalición sin duda maléfica para Galicia. Dicho desde la opinión personal, como siempre. En todo caso, la cuestión pesquera no se va a resolver con la potenciación de la acuicultura, aunque es evidente que no estorbaría siempre y cuando no se pusiese, como hasta ahora, en manos de empresas extranjeras.

Ese error, sobre todo –como se advirtió ya en ocasiones diferentes– significaría renunciar a la capacidad de decisión y, por tanto, nunca se tendrá la seguridad de que los beneficios para Galicia sean permanentes, y eso a pesar de que se paguen los impuestos aquí y que puedan dar trabajo a puntos concretos de la geografía del país. Y tampoco habrá remedio, a medio y largo plazo, para las industrias transformadoras, porque la política pesquera que plantea la UE favorece a terceros, que se quedarán con los mercados sin necesidad siquiera de respetar las leyes que Bruselas impone a sus propios socios.

Además, lo hará a precios tan competitivos que acabarán “empujando” a las firmas españolas a ubicarse cerca de donde se obtiene el producto, en lugares que no será precisamente terreno comunitario. De ese modo, la salida del atolladero pasa por un cambio radical de actitud y la presión que pueda ejercer España –que necesitará aliados– frente a los lobbies que intrigan en la capital comunitaria no sólo para supuestamente defender las especies marinas, sino para obtener, algunos de ellos, pingües beneficios materiales a pesar de sus “espirituales” discursos y proclamas. Y aunque la coalición PSOE-Unidas Podemos es observada de cerca, de lejos y de reojo por los gobiernos europeos –incluso y, quizás sobre todo, allí donde los socialdemócratas tienen la sartén por el mango– aún le quedan bazas por jugar. Si es que quiere jugarlas, por supuesto. De lo contrario, de aceptar lo que ahora representa el equipo que mangonea la reglamentación pesquera en la Unión, lo de las ayudas a los desguaces equivaldrá a una liquidación por derribo para la flota.