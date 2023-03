A raíz da publicación da programación cultural do Concello de Silleda para este mes de marzo, viume á cabeza un pensamento que probablemente non lle interese a ninguén, pero apeteceume compartilo con alguén, así que aí vai: Hai estradas polas que circulan 1.000 coches ao día e hai estradas polas que circulan 10 coches ao día, pero ninguén se para a discutir se só as primeiras deberían estar asfaltadas e coidadas. Pois ben, semella que coa cultura non acontece o mesmo, polo menos non no concello de Silleda.

Supoñamos que a vila de Silleda é, a nivel cultural, esa estrada pola que só pasan 10 coches ao día. Un ermo, unha travesía do deserto que, logo da desaparición de colectivos veciñais e culturais senlleiros, levou a que a presenza de certas actividades culturais nunha vila na que vivimos, traballamos e intentamos gozar do noso tempo libre uns 3.000 contribuíntes, se convertise en practicamente anecdótica (a día de hoxe a única posibilidade que teriamos de vermos, por exemplo, arte dramática en Silleda sen coller o coche sería asistindo a un pleno). Diante dunha situación como esta desde as institucións pódense seguir, baixo o meu punto de vista, dous camiños: o primeiro, chamémolo “liberal”, que sería o de apostar todo a unha carta e favorecer aqueles lugares cunha actividade social e cultural máis que asentada desde hai anos, deixando de lado os que, polo que fose, están nunha situación precaria; o segundo camiño sería o oposto, chamémolo “socialismo cultural” ou, dito doutro modo, darlles máis aos que menos teñen; no caso do que falamos trataríase de darlle máis cultura a aqueles que por si sós non son capaces de xerala pero que non por iso deixan de merecela. En Silleda, esteamos de acordo ou non, o noso goberno está a apostar claramente polo primeiro modelo, esa sorte de “liberalismo cultural” que tan oposto debería ser ás siglas de quen o aplica, un goberno local que considera de facto que só se os veciños da vila creamos a nosa cultura temos dereito a ela. Parece tamén que se valorase a programación de actividades culturais en termos unicamente de rendibilidade, a cultura ao peso, algo así como “a canto vai o quilo/canal de asistente? Se non chegamos aos 450 quilos de espectador, non merece a pena o esforzo”. Esta maneira de pensar e mercantilizar a cultura sempre me pareceu unha traxedia, un verdadeiro drama, particularmente a min, que cheguei a perder horas e horas da miña vida para darlle actividades culturais a espectadores contados cos dedos dunha man e que xamais me propuxen deixar de facelo por falta de “quilos de asistente”. A cultura é un dereito fundamental, xa sexa para 10.000 persoas, xa sexa para un só individuo. Se volvemos entón ao exemplo co que comezaba este artigo, poderiamos pensar que só se nós mesmos asfaltásemos as nosas rúas teriamos dereito a transitar por elas e habería, ademais, que asfaltalas só se un determinado número de coches circulase por elas a diario. Pero pensar iso sería ridículo. Só se falamos de asfalto, claro. *Veciño da vila de Silleda