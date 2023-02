Fermín Fernández Penzol-Labandera foi un galego “extramurado”. Naceu en Sahagún e viviu o máis da vida en espazos non galegos. García-Sabell aprezou un “sorriso irlandés” na boca de Penzol cando este concorría, case sempre en silencio e cun xesto de complacencia, a xuntas e convivios do galeguismo. Na adolescencia, Penzol fundara unha Irmandade Céltiga e militara no arredismo. Nos cuarenta do século pasado, coñeceu o sabor do perigo ao integrar redes clandestinas. Penzol alonxouse do piñeirismo para ingresar nun Partido Galeguista reconstruído no novo réxime monárquico.

Desde a mocidade fora reunindo unha biblioteca e un arquivo documental referidos a Galicia que decidiu entregar á Editorial Galaxia para esta xestionar a posta de tan valiosos materiais ao alcance dos investigadores galegos e de todo o mundo. Os fondos foron instalados en Vigo, Policarpo Sanz, 24. Tendo coma responsábel a Fernández del Riego e como bibliotecaria a Olga Gallego, a que chamamos Penzol foi inaugurada cunha palestra de M. Rodrigues Lapa sobre o noso Cancioneiro de Escarnio. Nesta sesión inaugural, sentaron nacionalistas chegados de todos os puntos de Galicia. Era o 5 de maio de 1963. E os mozos enfrontados daquela no duro debate do Consello da Mocedade que daría lugar de formas distintas ao PSG e á UPG, asumiron unha tregua que amosaba lealtade patriótica. "Era tan frecuentada a Penzol que a BPS chegou a sospeitar que alí funcionaba un centro de axitación subversiva" Era tan frecuentada a Penzol que a BPS chegou a sospeitar que alí funcionaba un centro de axitación subversiva e fixo un cacheo ilegal e violento naquelas instalacións. Finalmente Galaxia e o Concello de Vigo asinaron un convenio, en 1985, segundo o cal o arquivo e a biblioteca se instalaban na antiga Casa Consistorial que se abre ás prazas da Constitución e da Princesa. E alí se encontra a Penzol hoxe, na Casa galega da Cultura e naquela atmosfera que prolonga unha vida fantasmal e republicana a Eduardo Chao, acompañado ás veces das sombras de Compañel, Murguía e Rosalía de Castro. Estamos, pois, a falar dun punto sensíbel e dinámico da historia contemporánea de Galicia que debemos protexer. Do día 21 de febreiro ao 21 de maio estará aberta na casa Galega da Cultura a exposición 60 pezas para 60 anos da que é comisario Francisco Domínguez Martínez. Recomendamos a súa visita. Dedicatoria: a todo o personal facultativo e técnico que fixo e fai desta biblioteca e arquivo un centro único en Galicia.