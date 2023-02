Non toquen as páxinas de Roald Dahl

Roald Dahl escribía no interior dunha cabana que estaba no seu xardín, nunha propiedade do noroeste de Londres. Era un espazo reducido pero suficiente para o seu labor. O único que precisaba era a súa cadeira de brazos, unha táboa onde apoiar o papel e bolígrafo. El referíase á súa cabana coma “o seu niño”, e contan que a única persoa a quen permitía entrar alí era a Quentin Blake, o seu ilustrador de cabeceira. Xuntos crearon libros tan emblemáticos coma Charlie e a fábrica de Chocolate, As bruxas ou Matilda.

Na cabana de Dahl reinaba a desorde, era unha especie de refuxio onde estaba permitido o caos. Nese espazo de liberdade naceron as súas historias onde, por certo, as persoas adultas saímos en xeral bastante mal paradas. É unha evidencia que Dahl non quería simpatizar cos adultos, que nas súas obras están retratados case sempre coma persoas con dobre fondo, que agochan segredos inconfesables e con tendencia á maldade. Hai excepcións, coma a señorita Honey, a mestra de Matilda.

O autor británico é o mestre da transgresión e sabía escribir contemporizando a tensión entre o terrorífico e o humorístico. Capaz das escenas máis disparatadas, foi quen de inventar “o asfixiadeiro”, ese cuarto coas paredes cheas de pinchos onde a terrible Trunchbull encerraba as nenas e nenos que non se portaban como ela quería. A Trunchbull é un dos meus personaxes favoritos da historia da literatura, unha mala perfecta.

Dentro deste contexto de irreverencia xorde a polémica e unha avalancha de críticas, despois de que Puffin Books, a súa editorial británica, e The Roald Dahl Story Company, a empresa que xestiona o seu legado, fixeran cambios nas últimas edicións dos libros do autor, para evitar linguaxe ofensiva. Substitúen termos coma “gordo” por enorme (coma se fose ofensivo estar gordo!), eliminan adxectivos coma “feo” ou “tolo” e unha ampla lista de modificacións que non é outra cousa senón censura.

A obra de Roald Dahl foi escrita nun momento social distinto a este. Non son libros didácticos, nin moralistas nin que teñan que ser lidos en clave de lección. Son historias hilarantes que provocan o riso, a emoción e, por que non, a incomodidade. Pasar os libros de Dahl por un “filtro de limpeza e corrección” é unha agresión. Cousa distinta é que as novas edicións das obras do autor se acompañen de contidos coma limiares, onde se explique o contexto en que foron escritas.

"Un bo libro para nenas é nenos é aquel que desafía e cuestiona"

E logo está o papel de acompañamento das persoas adultas, unha práctica verdadeiramente enriquecedora. Unha das cousas máis gratificantes da lectura infantil é facelo en conxunto e poder comentar as historias. Os libros infantís non son manuais de corrección política, son expresións artísticas que nacen dunha pulsión creativa. Un bo libro para nenas é nenos é aquel que desafía e cuestiona, que se atreve a romper as normas desde a liberdade máis absoluta: a de crear. Eliminar gordos e feos da obra de Dahl no convirte a súa literatura en inclusiva, senón que a transforma nunha versión descafeinada e simple. Unha das conquistas da lectura é acadar competencia. E, para iso, cada libro debe ser un marabilloso desafío.