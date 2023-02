Recentemente tivemos en Agolada un acto aberto para trasladarlle ao pobo a situación real das arcas municipais. Non tivemos problema en invitar ao Sr. Alcalde Luis Calvo porque entendiamos que así é como se fan as cousas, dándolle a palabra para rebater calquera dato, aínda que eramos conscientes de que non acudiría, porque sabemos que el sabe o que ten entre mans, que non é outra cousa que un Concello ao borde da bancarrota.

Todo o que os veciños escoitaron son datos que saen da Conta Xeral do Concello ou do Ministerio de Facenda, e as contas están moi claras: Agolada debe moito e non ten liquidez para atender as débedas, pechou o ano 2021 debendo máis de 640.000 euros e con so 19.605 nas contas bancarias, algo vergoñento para unha entidade pública. Tamén contamos que é o Concello do norte de Pontevedra que máis tarda en pagar os seus provedores, que ten xuízos perdidos por débedas que costan diñeiro público ou que gastou máis da metade dos remanentes que deixou o goberno de Ramiro Varela sen que no pobo tivese unha repercusión en positivo.

Despois desta reunión atopámonos con que a resposta do Sr. Calvo non é outra que unha campaña de desprestixio contra nós por ser transparentes e facer ver a veciñanza que xa hai catro anos chegou a alcaldía mentindo e segue mentindo. Xa tivemos que escoitar dun empresario que o nomeáramos no pleno como culpable do gasto (falso), que as contas non eran verdade (repetimos que son datos do propio Concello), incluso que existían débedas cun restaurante do anterior goberno (comprobado co hostaleiro que tamén é falso). E así todo.

Pero o tempo danos a razón e esta semana soubemos que Facenda considera que Agolada debería acudir voluntariamente ao rescate e aceptar un préstamo de máis de 670.000 euros do Estado para poder pagar aos provedores que levan meses sen cobrar. O Sr. Calvo voltará a botar balóns fóra e sacarse fotos no medio do cemento, única política que se lle coñece metendo incluso cartos públicos en actuacións privadas, e voltará a dicir que mentimos, so que agora que Agolada está preto da bancarrota xa non so o di o PP, dino os datos oficiais, os provedores que están sen cobrar e mesmo as entidades bancarias que non se fían da solvencia do Concello.

Hai catro anos funcionoulle desprestixiar con falsedades a honradez dos anteriores mandatarios, atribuíndolle a propiedade de pisos a esgalla, clínicas, etc., sendo todo falso. E prometeu poñer en marcha unha auditoría onde se demostraría que cometeran delitos, por que non a fai?, xa nos atrevemos a dicilo nós: porque o que tería é que dar el explicacións da súa xestión. En definitiva, pensa este señor voltar a facer unha campaña sucia, embarrada e na cal se minte sen importarlle nada? Xa vemos que si.

Sexa como sexa, aquí imos a seguir a dicirlle aos veciños que nós temos un proxecto que cree en Agolada e que, sen trampas nin mentiras, trataremos de facer o mellor para este pobo, porque queremos unha Agolada de todos que sexa coñecida pola súa honradez gañada a pulso, e non ser un pobo moroso como o está convertendo o Sr. Calvo.

*Presidenta do PP de Agolada