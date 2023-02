Habla el ciudadano

Periódicamente, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) encarga a Metroscopia una encuesta para conocer la percepción que los ciudadanos tienen de la justicia. El objetivo es obtener una fotografía, una instantánea más o menos precisa de la justicia tal como es vista por la sociedad. Este año el CGPJ saca pecho y mis compañeros magistrados reciben con alborozo los resultados de la última encuesta recientemente publicada, donde la actuación de los jueces sale bastante bien parada.

Estas encuestas me merecen crédito porque al frente de ellas está el sociólogo Juan José Toharia que tantos años lleva estudiando la situación de la justicia española desde aquel ya lejano y entonces novedoso libro que publicó en la década de los setenta titulado “El juez español”, del que he sabido por el propio Toharia que somos muy pocos los que hoy estamos en posesión de esa primera obra suya.

La encuesta de que hablaré ahora se ha hecho entre personas que, bien como implicados en algún asunto o bien como testigos, han tenido algún contacto con la administración de justicia. Se trata de medir el grado de confianza de la sociedad española en sus jueces. Una de las notas singulares de esta encuesta radica en que la circunstancia que más influye en el crédito otorgado a la justicia no es, como pudiera parecer, el hecho de haber ganado o perdido en el asunto que se llevó ante los tribunales, sino otros factores ajenos al resultado, favorable o adverso, obtenido en la sentencia. Los justiciables justifican su confianza en función del trato recibido de los jueces, la sensación de haber sido juzgados con imparcialidad y la convicción de haber sido escuchados.

Hay dos factores de decisiva importancia para quienes acuden a los tribunales; uno de ellos, es sentir que el juez les ha prestado oídos, que es cometido primordial del juez; por algo la comparecencia ante el juez se llama “audiencia” y “sala de audiencia” el lugar donde los juicios se celebran. Hay un viejo y conocido adagio inglés que reza así: “Justice must not only be done, it must also be seen to be done” (‘No basta con hacer justicia, también ha de poder verse que se ha hecho’). Otros cambian el verbo “to see” por el “to seem” (‘parecer’), para decir que la justicia no solo debe hacerse sino también ha de parecer que se hace, esto es, han de cuidarse formas y actitudes que den la apariencia fundada de que se está haciendo justicia. En cualquier caso, esa disposición a escuchar y prestar atención a quien demanda y a quien se defiende contribuye decisivamente a la tranquilidad del ciudadano que comprueba que es escuchado, más que oído. El segundo y muy relevante factor lo constituye la verificación de que el juez se ha ocupado de su asunto, que lo ha estudiado, que le ha dedicado su tiempo. Esto se hará patente, fundamentalmente, en la calidad de la motivación de sus resoluciones.

Es cierto que en el estado actual de cosas dos circunstancias se conjuran en contra de esos dos deberes del juez; por una parte está la sobrecarga de trabajo, y por otra, la absurda y torpe concepción que de la función judicial tiene el CGPJ (debo salvar a una minoría de sus vocales), más atento a la productividad a destajo, al “despacho” de asuntos, a eso que con abominable expresión se llama “sacar papel”, que a la efectiva dedicación de los jueces al estudio y resolución justa de los asuntos. Y es que los jueces se deben a los justiciables, al juramento prestado ante la Constitución y no a las veleidades de un Consejo que, a estas alturas no pasa ya de ser una suerte de Subministerio de la Oquedad del que ya no sabemos para qué diablos sirve.

Sigamos con los resultados de la encuesta. Un 83% de los encuestados reconoce haber recibido un trato respetuoso por parte de los tribunales y un 81% dice que lo hicieron con total imparcialidad. También un 71% considera que durante el juicio el tribunal escuchó con atención los argumentos de su abogado.

A la hora de hacer una valoración comparativa de la justicia con otros poderes del Estado, sale aquella ganando al ser mejor valorado que el Gobierno, las Cortes y los Ejecutivos autonómicos.

Sigue habiendo un porcentaje elevado –el 79%– que acusa de lentitud a los tribunales. Es un mal endémico de nuestra justicia, consecuencia, fundamentalmente, de la desproporción entre volumen de asuntos y número de tribunales.

También salen bien parados los jueces españoles; ocho de cada diez entrevistados estima que son competentes y están bien preparados; mientras siete de cada diez creen que la justicia es la garantía última de la defensa de la democracia y de las libertades del ciudadano. A lo que se ve, en estos extremos, la voz de los ciudadanos entrevistados disiente de los inauditos improperios de algunas ministras (¡el poder ejecutivo!) contra los jueces, obsesionadas con una especie de conjura judicial-machista-patriarcal, recurrente “teima” que tanto recuerda, por su febril fantasía, frivolidad y pesadez, al viejo recurso franquista de la conspiración judeo-masónica-comunista. ¡Quién lo diría! Y mientras tanto, mis compañeros, los jueces, guardan un discreto silencio.