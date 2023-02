Las evidencias

Medio centenar: ese es el número de ayuntamientos gallegos que, de acuerdo con la información que acaba de publicar este periódico, no son capaces de pagar sus facturas. La cifra demostraría otra cosa, opinable y por tanto más difícil de aceptar, que entra de lleno en lo que podría ser una solución a los males que padece el llamado municipalismo. En Galicia tienen un exponente indiscutible, que podría resumirse en que sobran concellos. Al menos los que no son capaces de pagar sus facturas sencillamente porque carecen de población suficiente. Aparte de que la prestación de servicios públicos esté garantizada en teoría por las diputaciones, entidades cuya supervivencia también se cuestiona.

(Conste que quienes con más fuerza reclamaban el cierre, ahora las gobiernan y no sólo no las discuten, sino que son sus más fervorosos partidarios: es la vida, sobre todo la política. Y puede empeorar, el problema, si no surge alguien en este país con el coraje y el interés en el bien común, que abra el “melón” de un estudio serio sobre la espinosa cuestión de las fusiones municipales. Porque donde no hay apenas habitantes no existen ingresos bastantes, y eso significa que tengan que acudir en su socorro las administraciones de mayor nivel, sean autonómicas o central: en definitiva, aportar más dinero público, lo que provoca aumento del déficit y, quizá de la deuda pública).

Todo eso puede provocar que aumente el círculo vicioso que se cierra con el pago por todos los contribuyentes para tapar agujeros que son inevitables si una de sus causas básicas, que es la insostenibilidad de muchos concellos, no se resuelve de otro modo que abonando –entre todos– sus deudas. Así, parece obvio que resolver este problema de ordenación territorial pasa por reducir el mapa actual, y que para conseguirlo habría que superar obstáculos especialmente complicados y diferentes. Uno de ellos sería, si llegara a plantearse la eliminación de las diputaciones. Difícil, porque quienes querían hacerlo pocos años atrás ahora las gobiernan y están a gusto en ellas y los que las perdieron buscan recuperarlas y no suprimirlas.

Otro obstáculo es el probable desinterés de los partidos en cambiar un esquema que, como el actual, les proporciona a algunas ventajas electorales de las que el resto no disfruta. Eso, aparte de la tradición, que vincula a la gente del común a los núcleos de población donde nacieron y/o residen. Pero, en cualquier caso, habría fórmulas para compensar algunos de los defectos del mapa actual: algunas, tales como mancomunidades o áreas metropolitanas, ya funcionan en otras comunidades, y podrían perfeccionarse o modernizarse sin demasiadas dificultades. Se trata, en el fondo, de una cuestión de voluntad política que requiere un consenso previo. Como mínimo.

Pero hay algo más. Aparte de un estudio y una planificación serios, que no se logran en plazo corto y se aplican en otro bastante más largo, el país está demasiado “caliente” –y ya ni se diga la campaña electoral– como para imaginar que se pueda llegar a un acuerdo, especialmente a uno de los que exigen una base cuanto mayor, mejor. Así las cosas, y si hubiera que habilitar una moraleja, probablemente sería la de que, una vez más, los asuntos colectivos cuya solución requiere pactos, seguirán siendo problemas irresolubles porque quienes podrían decidir actúan cada uno por su lado y, sobre todo, carecen de coraje para dar razón siquiera parcial a otros, rivales. Y ésas también son evidencias. Mala suerte.