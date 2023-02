Cuatro Cosas

Es verdad que hay buenas relaciones, y que los dos gobiernos son de babor, pero se miren como se miren, se parecen más bien poco. El gobierno de Portugal es socialdemócrata y el de España no lo saben con exactitud ni ellos. O sea, que la Triple Entente –PSOE, Podemos y Yolandinha, que está de enganche por si las grietas acaban por convertirse en una amenaza cercana– se lleva con Lisboa unos días bien, otros mal y a veces regular. Pero muy fraternos no son. ¿Eh...?

Eso sí: si uno le hace una rameradita al otro puede jurarse que la venganza será rápida y contundente. Se pueden poner ejemplos: uno) cuando los lusos filtraron que no querían el AVE Madrid-Lisboa por Extremadura, sino por Vigo-Oporto; dos) eso porque, aunque era mucha vuelta, a ellos les iba de cine; tres) los hispanos se cabrearon y a la primera empataron: dejan fuera al país vecino de los viajes low cost en tren, estilo empresa privada. Fijaos, y lo veréis. Yes...

Esto se lo cuentan a avecilla quienes no acaban de creer en eso de las relaciones fraternas internacionales y aún creen que desde la vecindad se hace competencia irregular para conseguir inversiones que en principio podrían llegar a Galicia. No en vano, y como hace muchas lunas contó Anacleto, la Xunta preguntó en Bruselas acerca de una teórica competencia ilícita, pero la respuesta desde la capital comunitaria fue negativa. Que tomen nota. Jo...

Conste que todo eso no afectó a las excelentes relaciones –oficiales– entre Galicia y su vecino, y eso hay que dejarlo claro. Aunque de vez en cuando conviene recordarlo. De lo que no hay noticia –aún– es de cuando se va a ejecutar aquello de “dar facilidades a los inversores mirándonos en el espejo de Portugal”. En otras palabras, recortes en las tramitaciones o, también, rebajas en la burocracia. Y no osan. ¿Capisci?