No todo se mide en PIB

Es posible que suene exagerado, pero lo establecía un antiguo lema: “a confesión de parte, sobran pruebas”. No es del todo exacto, ni aplicable al pie de la letra, pero sí recomendable para entender lo que ocultan las grandes declaraciones de algunos políticos y, sobre todo, qué intereses hay detrás. Lo que viene a cuento de la agresiva, e impune, “cruzada” de la Unión Europea hacia la pesca, que el propio comisionado califica de “necesaria aunque impopular”, pero que no demuestra con datos contrastables. Sobre todo desde que han colocado al frente a un personaje cuyo mérito principal es que el cargo le ha tocado por turno. O sea, casi como en una tómbola de feria.

La opinión que se expresa en este introito es, desde luego, personal, pero no anda muy lejos de los hechos probados. En el tiempo que lleva en el cargo, el político báltico se ha saltado el reglamento vigente y está en trance de liquidar la pesca de fondo, la de arrastre y cuanta actividad extractiva se le ponga por delante. Lo peor de todo es que no sólo anuncia sus intenciones a través de Internet –siguiendo el “modelo Trump”, dicho sea de paso–, sino que no se atiene a datos científicos debidamente documentados. Lo cual indica el escaso peso de los argumentos con los que pretende justificar una actitud que defiende intereses no muy claros y, desde luego, no los pesqueros.

La consecuencia directa de la política restrictiva europea para con el sector se ha denunciado reiteradamente sin que los gobiernos españoles –este y los anteriores– hayan conseguido algún resultado apreciable en la defensa de sus intereses. Pero es que ahora el sector ha dado un paso muy serio, tal como informó este periódico: el desguace o la venta de buques. Algo que demuestra poca esperanza de futuro, pero lo peor, si ocurre, sería la levedad –o la desgana– de las sociedades gallega y española a la hora de defender por todos los medios posibles a un sector vital para esta y otras comunidades litorales, y también los intereses del resto de los habitantes de estos Reinos.

Todos ellos, de un modo u otro, pudieron y debieron encabezar iniciativas colectivas –las hubo para otros asuntos– en defensa del conjunto. Pero que nadie se equivoque: el tiempo se acaba y el problema se agrava, lo que resulta aquí especialmente doloroso. Y empuja a la duda que para el porvenir puede plantear otra actividad, la marisquera. Que también ha perdido puestos en el ranking mercantil, al igual que otros productos del cultivo marino: el mejillón ocupaba puestos muy altos en el mercado y ha descendido, y la amenaza de polución en la ría de Noia ha crispado los ánimos de los mariscadores, primer productor mundial de ese bivalvo. De lo cual podría deducirse que no se le está prestando tampoco la debida protección a lo que forma parte sin la menor duda del patrimonio gallego. Habrá que apoyar la tarea de la Consellería do Mar con una estrategia conjunta de la Xunta y, sobre todo, del Gobierno central. Porque no todo se mide con el PIB: es preciso tener en cuenta el interés social, tradicional y cultural, hoy en riesgo, de un país entero.