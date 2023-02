Para despois de Ceferino

Chegou a Vigo en 1986. Prensa Ibérica convertérase en propietaria do FARO e mandou Ceferino de Blas a Vigo para gobernar a empresa xornalística máis antiga de Galicia, centenaria desde 1953. O novo director entregouse aos labores propios do seu cargo e, ao mesmo tempo, quixo coñecer as persoas, grupos e sectores que compoñen esta nosa cidade, e fíxoo magnificamente introducido pola persoa que se acabaría convertendo en imprescindíbel na súa vida: a periodista Marisa Real.

Aos poucos anos, Ceferino era un cidadán experto en Vigo e nas súas infinitas complexidades, que exercía con discreción a influencia social que lle outorgaba o seu cargo. Decatouse axiña que a cidade do FARO viña sendo a capital editorial de Galicia desde 1863 e que aquí ardían algunhas das fogueiras culturais galegas que se acenderan en resistencia despois do desastre de 1936.

Daquela, tamén foran asasinados xornalistas vinculados a este periódico, caso de Lustres Rivas ou Johán Carbalheira. Aquí pescábase, conxelábase, fundíase o metal, fabricábanse automobeis e construíanse barcos, pero tamén Edicións Xerais e Galaxia servían de sustento real da literatura en lingua galega.

Ceferino, por parte, non tardou en descubrir o Grande Vigo, ese hinterland que na Idade Media foi chamado Terra de Turonio, e tamén a proximidade estimulante das cidades e vilas portuguesas que o Porto hexemoniza desde as ribas do Douro final. Decisión moi importante de Ceferino foi a creación dun suplemento en galego de carácter cultural. Fíxoo en 1993 e en dúas etapas que foron o “Faro das Letras” e o “Faro da Cultura”, sucesivas e postas baixo a autoridade de Xosé Ramón Pena, importante escritor contemporáneo e historiador da nosa literatura.

Converteuse, así, o periódico en eco do pasado distante no que Rosalía e Murguía fundaban un Rexurdimento nesta cidade. Co “Faro das Letras” e “da Cultura” o xornal de Ceferino amósase ligado a un pasado menos remoto: os días en que estivo dirixido por Francisco Leal Ínsua (1949-1960). Daquela, viamos no FARO sinaturas tales coma as de Otero Pedrayo, Del Riego, Fole, e redactores tales como Xulio Sigüenza e Díaz Jácome mantiñan fresco o discurso galeguista.

Fóisenos Ceferino, o extraordinario profesional e grande amigo que baixou do territorio ástur para acougar no solo galaico até a morte. É unha época na vida de Ceferino que intuímos completa e chea de realizacións de todo tipo, sempre en unidade con Marisa, tamén a nosa amiga. Coma escribiu mellor ca ninguén Jorge Manrique, aínda que a morte levou a Ceferino de Blas, “dejónos harto recuerdo su memoria”.