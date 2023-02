Cuatro Cosas

Inasequibles al desaliento, llevan, los enemigos internos de la orden Pesoe/valentiniana –entre los cuales, parece, hay algún poncio de su curia– , semanas predicando en reuniones muy discretas, eso sí, la supuesta “poca simpatía” del núcleo central petrusiano hacia el prior gallego. Pero la verdad, según le cuentan a avecilla, es otra bien diferente: la inmensa mayoría de la creme de la creme, que habita en la rue de Ferraz, dió el OK hace mucho. ¿Eh?

Lo prueba la reciente visita de la ministra de Ordenación Territorial a las tierras altas. El encuentro fue para hablar de la “cohesión” y el permiso de la cúpula directiva para la xuntanza de don Valentín con los diputados gallegos del Congreso, dejó las cosas claras. Así que el intoxicador, disfrazado de leal seguidor, va a verse obligado a cambiar de rollo. Aunque no habrá problema: tiene un amplio historial de cambio de chaqueta y vestuario abundante. Ojo...

(O sea, que al menos hasta los idus de mayo, se acabó, al menos en parte, la sardana y tendrán, todos, que aprender la muiñeira. Lo que falta por concretar, quizá necesite un viaje a Madrid del reverendo prior de la Orden para cerrar el asunto, no muy fácil, de dónde se ubicará el PSdeG para la cita de mayo. Hay dos opciones: la mala, aparentar que lo primero es Galicia, lo que gusta poco allá, y la peor, que es comulgar con las ruedas de molino oficiales. Uf.)

El intoxicador aludido es uno de los más conocidos –pero con pocos simpatizantes– y propone como táctica –no llega a dibujar estrategias: eso está fuera de su alcance– afirmar que “Vox no pinta nada en Galicia porque ya está en el PPdeG”. Lo cual es falso, pero a nadie le extraña: es el modo en que intenta trepar el citado miembro de la cofradía, hace poco sacristán. Avecilla, como Anacleto, no le quitan ojo, porque no dudan de que tarde o temprano habrá lío. ¿Capisci?