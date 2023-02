La madre de todos los conflictos bélicos modernos fue la Gran Guerra. En el bosque de Verdún cayeron veinte millones de bombas. Una de cada cuatro no explotó. Y, por lo tanto, siguen en el bosque. Doce millones de bombas yacen bajo el suelo de Verdún. En un solo día de febrero, los alemanes lanzaron dos millones de bombas sobre Verdún. Hubo setecientas mil bajas y ningún claro vencedor. Posteriormente, Francia rehusó la posibilidad de dedicar ese terreno a uso agrícola. Se plantó un bosque museo. Existió una cámara de gas donde Francia quemó los contenedores de armas químicas durante años. Hoy en día, ese terreno tiene treinta y cinco mil veces más arsénico que lo normal. La huella de Verdún siempre estará ahí. No hay guerra que no deje una marca en nosotros. La huella de la Guerra Civil. La huella de los Balcanes. La huella de Irak. La huella de Ruanda. La huella del Congo. La huella de Siria. La huella de Palestina. La huella de Ucrania. Y sigue creciendo. No hay quien pare esa guerra La huella se queda en la tierra y en la memoria de todos nosotros. Y como en Verdún, nunca hay un claro vencedor.