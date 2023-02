Dimitir... ¡ar!

Está visto que el viejo refranero español acierta también en la “nueva” política española; no hay mal que por bien no venga: el cese –disfrazado de otra cosa que en términos castrenses podría resumirse en la orden de “¡dimisión, ar...”– quizá se convierta en un respiro futuro para Galicia a la hora de concretar plazos y cifras de los proyectos de infraestructuras. Es cierto que la ya exsecretaria de Transportes, señora Pardo de Vera, se convirtió en la única que arriesgó, además de promesas, compromisos para ejecutarlas, pero no evitó los defectos habituales de todas sus predecesoras/es. Los de este Gobierno y los anteriores.

Ese ha sido el problema de fondo para la ausencia de elementos sólidos que permitiesen una confianza razonable en que así sería. Un “pecado” que no es sólo imputable a doña Isabel, porque la responsable, que dice no haber tenido noticia del desaguisado de los trenes que no cabían en los túneles es la ministra Raquel Sánchez. Que parece aficionada a cortar cabezas en vez de poner la suya en el cadalso político, pero tarde o temprano también caerá. Aunque parezca una dimisión prêt a porter, o sea, un cese para salvar el cuello de su inmediato superior, que es nada más y nada menos que el propio presidente del Gobierno.

Conste que aquí en Galicia, donde la gente es seria y moderada en general, en el fondo importa un rábano quién cesa, dimite –raro, pero posible– o asciende y desciende. Lo que interesa de verdad son las inauguraciones tras las correspondientes bendiciones siempre que unas y otras cumplan los plazos. Porque ya quedó dicho que los AVE a Levante llevan lustros funcionado y aquí, tras veinte años, está incompleto. Y procede insistir en que, se mire como se mire, lo realmente esencial para este país es que se cumplan todas y cada una de las promesas y los compromisos que el Ministerio Transportes formuló.

(La ya exsecretaria de Estado se “mojó”, con rotundidad, en el marco solemne del agasajo que Vigo celebró en su honor concediéndole la Medalla de Oro de la ciudad. Y que se cumplan o no sus propósitos determinará si el “olvido” del Noroeste en demasiadas ocasiones, y del que se queja otras tantas la Xunta de Galicia, se debe a una política gubernamental o sólo al “descuido” de los responsables directos de este o cualquier otro Ministerio. Pero, y siempre desde la opinión personal, no sólo es urgente que las promesas se cumplan, sino que se haga lo más rápidamente posible).

Y es que esta tierra no puede permitirse el lujo de retrasar sine die lo mucho que está pendiente. Pero si efectivamente las promesas de doña Isabel se quedan sin cumplir, ahora que ya no está en el cargo, una de dos: o fueron simple prosa de agradecimiento o es que efectivamente, ella era la valedora do pobo galego en el ministerio, y ahora que ya no está pintarán bastos en las partidas correspondientes. Y sería triste que se confirmase que este Gobierno, además de regar con dinero público los fértiles campos del voto, considerase algo parecido a un “enemigo” a los que no le bailen el pasodoble. Sería inconstitucional y, por tanto, del todo inaceptable.