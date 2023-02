A gestaçom controlada das Normas do idioma galego-1982

Depois de trabalharmos durante duas décadas como presidenta de umha associaçom cultural, sem fins de lucro, sempre com a colaboraçom e ajuda de membros generosos e muito competentes dos Conselhos de Redaçom e do Conselho Assessor, a revista “Agália”, nascida em 1985, é sem lugar a dúvidas umha fonte essencial para conhecer a história interna e externa da língua galego-portuguesa na Galiza, em Portugal, no Brasil e a situaçom de outras línguas menorizadas na Europa. Além de conter “Estudos” e “Notas”, sempre dedicou muita relevância à secçom “Documentaçom e Informaçom”, pois todas as pessoas que fazíamos possível a sua publicaçom trimestral, sabíamos ou intuíamos que esta história seria silenciada ou manipulada, como acontece com a história relatada polos vencedores ou polos vencidos.

É assim como reproduzimos dados referentes a temas universitários e culturais, nomeadamente no que diz respeito à gestaçom das “Normas ortográficas e morfológicas do idioma galego”. Descreve Victoria Armesto, num jornal galego (29-VI-1983), reproduzida na “Agália” nº 29, pág. 151, a entrevista com Fraga na casa de Xanceda, de Fernández Albor e os professores Constantino García e Ramón Lorenzo “máximas autoridades em língua galega”, “sendo o entendimento entre o professor Fraga e o resto dos professores e doutores muito harmonioso”. Fica patente que neste encontro surgiu a gestaçom ou aprovaçom das futuras “Normas”, impostas por Decreto. As muitas vozes discrepantes nom fôrom escuitadas nem tomadas em consideraçom.

Com o decorrer do tempo constituírom um “lobby” (ILG, RAG, Conselho da Cultura Galega, Centro Ramón Piñeiro), um grupo organizado que exerceu e exerce umha atividade de pressom e influência, como já foi detalhado no nosso artigo publicado no FARO DE VIGO (“O dogma normativo”, 5-V-2021, pág. 24). O mais grave deste “lobby” era e é que os seus integrantes denunciam a lei do silêncio do “establishment”, mas aplicam a lei do silêncio aos discrepantes, aos dissidentes, embora saibam que o modelo que proponhem está fortemente castelhanizado e tem como objetivo básico afastar o galego da comunidade lingüística a que pertence por história e tradiçom.

Umha prova irrefutável foi o estudo científico de José Ramom Pichel, que estudou o galego e a sua relaçom com o português e o castelhano, e chegou a concluir: (a) O galego que se aprende na escola é o fator que fai que se aproxime mais ao castelhano do que ao português; (b) Carvalho tinha razom na sua hipótese sobre o galego: ou fazemos um galego com saída internacional através do português ou o castelhano vai esfarelar o galego.

Palavras prudentes, sábias, sempre inteligentes. Há anos as cousas podiam estar duvidosas, hoje estám absolutamente claras. O galego perde falantes. Lamentar-se é próprio de fariseus, hipócritas, presentes sempre na História dos povos e das civilizaçons.

*Professora catedrática de universidade