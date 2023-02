El FARO de Ceferino

Aquel FARO DE VIGO al que llegué, a principios del mes de julio de 1988, vivía una etapa de plena, y aún diría que frenética, transición. Todavía hacía poco tiempo que se había incorporado a Prensa Ibérica y, pese a su larga historia, parecía un periódico nuevo, recién fundado. Tiempo después descubrí que aquella efervescencia, aquella frescura, aquel dinamismo, estaban alimentados por el ánimo de su director, un tal Ceferino de Blas, que venía de Asturias. No fue con quien primero hablé, porque la entrevista de “chequeo” me la hizo el por aquel entonces subdirector Javier Sánchez de Dios, considerado el “periodista duro” de la casa aunque en realidad era, sigue siéndolo, un hombre tierno que esconde su ternura y solo la muestra dosificada cuando corresponde y es preciso.

Me destinaron a la sección de Local, que tenía como jefe a Francisco J. Gil, cubriendo la información vecinal gracias a una lista con teléfonos que me facilitó Javier Mosquera, aunque muy pronto entablé relaciones con Marisa Real y Fernando Franco. Recuerdo el día en que Marisa me llevó a la rueda de prensa que ofrecía Sabrina (la de las tetas), todo un fenómeno mediático de la época, y cómo mi compañera se impuso al resto de los colegas consiguiendo que, en vez de una rueda de prensa, aquello se convirtiese en una entrevista en exclusiva para FARO. “Voy a tener que tomar nota de esto”, me dije, aunque no lo he logrado casi nunca: es evidente que me faltaba, y me falta, el carácter de Marisa.

Ya de aquella Ceferino era un tipo de director que no se parecía a los que hasta entonces había conocido (no muchos, la verdad). Solía acercarse a las mesas de quienes estábamos dando los primeros pasos para preguntarnos “¿Con qué andas hoy?” y soltando algún que otro consejo, que en su voz suave semejaba más bien sugerencia.

Ceferino me “entrevistó” en su despacho cuando me anunció que me iban a hacer mi primer contrato profesional. Me habló de la importancia de trabajar en este periódico, de su historia, de su influencia y, por lo tanto, de la importancia de estar aquí, donde sin querer queriendo voy camino de cumplir ya los 35 años, así como de la responsabilidad que conllevaba “militar” en el decano. Tal vez en aquel momento no lo asumí, o seguramente no hice mucho caso de aquellas palabras que me sonaban tan trascendentes, pero que con el transcurrir de los años derivaron en una suerte de lema para mí.

Por supuesto, no voy a caer en el “cualquier tiempo pasado fue mejor”, entre otras razones porque yo creo que el FARO de hoy en día es, precisamente, el FARO que Ceferino de Blas deseaba construir. Un periódico moderno, puesto al día, donde se cultivasen todos los géneros periodísticos, un FARO abierto a la sociedad, a la viguesa y a la gallega, a todas las opiniones, y también con espíritu cosmopolita y universal. Un FARO donde se procurase hacer bien las cosas y, en la medida de las posibilidades de cada quien, escribir lo mejor que diesen de sí nuestras intenciones y neuronas. También, un FARO con suplementos, con buenos suplementos, sección a la que me incorporé (y esto a decir verdad que tenía que contarlo algún día) tras rechazar ser propuesto para la sección de Galicia como subcoordinador. ¿Que qué excusa le puse para atreverme a contrariar su voluntad? Pues que lo que yo quería, en aquella altura, era escribir, escribir lo más que pudiera, escribir reportajes, entrevistas, crónicas, artículos de cuanto tema se me ocurriese, sobre todo de cultura, lo cual el estar en suplementos me lo permitía, y en cambio en “Galicia”… digamos que lo tenía menos claro. Acababa de cumplir este que suscribe los 26 o 27 años y, bueno, a punto de cambiar de prefijo, aquí continúo, en el FARO y en la misma sección que Ceferino me permitió elegir.

Aunque solo fuese por eso, le estaré eternamente agradecido, pero es que, además, incluso antes de que dejase el cargo de director, tuvimos una relación de amigos (bueno, esto ya lo han dicho muchos) que él me corroboró cuando tuve la osadía de pedirle que me escribiese un prólogo para uno de mis libros y que (¡menuda cara la mía) me oficiase de presentador. Y aceptó encantado, diciéndome que era todo un honor para él… Y eso sí que no: el honor fue y será siempre para mí haberlo tenido como director, como amigo y como maestro, el mejor maestro de Periodismo de toda mi vida.

Escribo estas líneas a unas horas en las que la Redacción me acoge solitaria. A veces vuelvo la cabeza para cerciorarme de si Ceferino está a mi espalda echándole un vistazo a lo que escribo y aprestándose a preguntarme “¿Con qué andas hoy?”. Y siento que es verdad, que está ahí aunque no lo vea, vigilando que no me meta en líos innecesarios, o riñéndome por “estar siempre con los mismos temas”, porque este FARO en el que resido sigue siendo el FARO de Ceferino. Y de aquí ya no se irá jamás.