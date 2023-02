Enigmas inmortales

Voces muy autorizadas han proclamado a Neruda el más grande poeta del XX, pero ¿quién sabe? Podemos saber a lo sumo quiénes no lo fueron, por falta de compromiso con el siglo y la vida (T.S. Eliot, por ejemplo). De esas virtudes, en cambio, no anduvo falto Neruda, por más que algunos compromisos poéticos, como cantar a Stalin (en Canto General, 1950), hayan sido pasos horrendos. Igual que los restos de García Lorca parecen reflotar a cada tanto, a cada tanto aparecen –como ahora– y luego se esfuman pruebas de que Neruda fue envenenado por orden de Pinochet días después del golpe de 1973. ¿Animarán esos funestos reverdecimientos de la memoria a elevar, leyendo algún verso en voz alta, una oración por el alma inmortal que forma su poesía? Por ejemplo, esta admonición (que vale para seguir en pos del de Granada): No renunciéis al día que os entregan los muertos que lucharon.