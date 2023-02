Los diálogos

Es más que probable que en sectores de la opinión pública –y quizá de la publicada– cause sorpresa la decisión de la Xunta de eliminar del escenario el proyecto de un parque eólico terrestre en la Serra do Suído alegando un “impacto visual” inaceptable. O, dicho de una manera más sencilla y directa, por estropear el paisaje. de ahí que se haya hecho referencia en el introito a la posible división de opiniones por esa medida. Los más recalcitrantes de entre los llamados medioambientalistas consideran que es “poco”, mientras los más decididos defensores de un horizonte que –ellos aparte– casi nadie puede dibujar con exactitud, argumentarán que es un exceso.

Así que, metidos de lleno en el jaleo opinante, también procede añadir otro punto de vista, por más que sea personal: la Xunta ha tomado una medida que, a la vez que rigurosa en su sentido más gramatical, puede resultar beneficiosa para quienes dudan del respeto a la naturaleza gallega si se acepta un carácter preventivo que, al menos, quiere ver en ella quien escribe. Porque actuar con rigor significa precisamente respetar las reglas que marcan los límites de las iniciativas, y la del Ejecutivo autonómico constituye por eso una suerte de aviso general de que no se aceptarán “apreciaciones” del tipo que sean salvo las que se deriven de las normas que establezca el gobierno correspondiente.

No estará de más recordar, sin la menor intención de señalar a alguien, que en este asunto de las eólicas está en juego, además del futuro energético de Galicia –siquiera en parte y sin olvidar otros recursos–, inversiones que bien pueden considerarse espectaculares y que, por tanto, provocan enorme interés en grupos financieros de muy alto nivel. Un interés que se satisface, o no, en concursos reglados y controlados, pero que en el pasado provocaron todo tipo de especulaciones y rumorologías más o menos perversas. A las que seguramente no conviene prestar atención por la carencia de pruebas o factores referenciales solventes, pero que hacen un daño a veces definitivo.

(No es una reflexión banal, sobre todo en sus versiones más alevosas. y hasta eficaces de cara a la calle. Ya se sabe que en este país, cuando se quiere dañar a alguien, no hace falta un tiro: basta con el ruido del disparo. Por eso el rigor que acaba de demostrar la Xunta tiene el doble valor que se ha dejado indicado. Como advertencia y a la vez una declaración de principios. en este caso, con la virtud añadida de que quien la formula es un ejecutivo que presenta en su balance hasta ahora con bastantes más aciertos que errores que refuerzan su credibilidad. Especialmente si se compara –por más que las comparaciones sean odiosas– con otros, que anuncian una cosa hoy y hace la contraria al día siguiente.)

Ocurre que en esto de las eólicas, y en concreto de las marinas, es inminente la aparición de algún tipo de conflicto internacional que, tal como están las cosas, parece imposible de impedir. El anuncio de la apuesta portuguesa por ese tipo de parques –uno de ellos, de grandes dimensiones, muy cerca la frontera marítima con Galicia, como acaba de publicar este periódico– ampliará la polémica que conllevan, que surgió con la intención de grandes compañías de ubicarlos en el litoral norte gallego. Y la complicará, puesto que Lisboa, aparte de que en sus aguas de soberanía económica debe responder a los intereses de su población, puede hacer lo que las leyes le permitan. De ahí la importancia, y la urgencia de regular los parques eólicos marinos a través del Derecho Internacional. Y mientras, para evitar líos, mantener diálogos con los vecinos. Por el bien general.