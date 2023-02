Non esquecer o Lethes

Décimo Iunio Bruto, da familia Bruta que habería de ser recordada pola morte de César, culminou en Lusitania as guerras viriáticas no ano 138 a. de C. Neutralizados os lusitanos, este Bruto pasou o Douro o ano seguinte e marchou cara un Norte do cal Roma tiña pouco coñecemento. Tratábase dun país de montañas alombadas e milleiros de vales nos que moitos, moitos ríos cantaruxaban. Aquela terra era coñecida polos romanos como Gallaecia ou Callaecia mentres os gregos dicían Kallaikía. Os seus habitantes vivían nun tipo de poboación fortificada nos outeiros que recibía, en latín, o nome de castrum.

Un día, Bruto chega co seu exército á ribeira do río Limia, para alí vivir un percance famoso. Correu a voz entre os invasores de que, aquel curso de auga era o Lethes ou Río do Esquecemento, chamado así porque, quen o cruza, perde a memoria. Os soldados negábanse a vadear o Limia. Daquela, o noso Bruto cruzou o río. Fíxoo el só. Unha vez en seco arborou as insignias de Roma e foi chamando polos seus nomes os máis dos lexionarios. Comprobaron estes que o seu superior non perdera a memoria e pasaron o río ordenadamente. Regresou Bruto a Roma onde foi recibido en triunfo. O senado asinoulle o cognomem de Gallaicus, que el levou o resto da vida con orgullo, ao igual ca outros patricios usaran os de Africanus ou Germanicus: Decimus Iunius Brutus Gallaicus, por tanto.

Así entrou a Gallaecia no Imperio Romano, e a conquista sería completada por Augusto. Reférense ao episodio do paso do Limia moitos autores clásicos. Hai xa anos preguntoulle o PP a Camilo Nogueira cantas pontes pretendía tender sobre o río Miño para nos unir con Portugal. “Tantas como en París hai sobre o Sena”, respondeulle o deputado de EG.

Certo que, para Galicia, resulta estratexicamente relevante que haxa unhas boas comunicacións con Portugal. A fachada atlántica peninsular debe mellorar as infraestruturas de comunicación terrestre por razóns que moitos galegos compartimos. E penso que os magros poderes autonómicos de que dispomos (sen contar algúns municipios fronteirizos exemplares) non están facendo esforzos por usar plenamente as vantaxes que a Eurorrexión Galicia-Norte de Portugal nos ofrece a todos.

Convén agora lermos, con ollos de hoxe, páxinas esquecidas de Alexandre Herculano que tratan da unidade básica galegoportuguesa. Non convertamos o Miño común nun novo Lethes ou Río do Esquecemento.