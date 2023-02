Uno de esos golpes helados y homicidas con los que la enfermedad irrumpe en nuestras existencias acaba de llevarse a Ceferino de Blas: compañero, amigo y durante muchos años director de este periódico. Se ha ido Cefe suavemente, con la misma discreción que había presidido su vida, sin hacerse notar, casi pidiendo perdón por las molestias. Así era él.

Custodió con celo su intimidad con la mujer de su vida, Marisa, que en una de nuestras últimas charlas –cuando no se sospechaba desenlace aciago alguno– me dijo que no había conocido jamás un hombre tan bueno como su marido. No era solo amor de esposa. Los que tuvieron ocasión de tratarlo, con mayor o menor asiduidad, coinciden –coincidimos– en que la bondad y la mesura eran los rasgos que desde el primer encuentro llamaban la atención de sus interlocutores.

Puede uno dar fe de ello tras los muchos años trabajados junto a un director que, más que jefe, era colega y amigo. No recuerdo haberle visto irritado en casi ninguna ocasión: lo que acaso fuese una feliz anomalía de carácter dentro de un oficio tan dado a las prisas y sujeto a presiones como el de hacer periódicos.

Muchas fueron las tormentas que tuvo que capear, como es de ley, durante sus largos años de capitán en el puente de este barco de papel. Impartía desde allí cátedra de sosiego y calmadas decisiones en los momentos más difíciles de la singladura. Y lo hizo siempre con la profesionalidad de un perito en las arboladas mareas de este oficio.

Sorprendía también su extrema modestia a pesar de la brillante carrera profesional que le llevó a ocupar varios altos cargos dentro del periódico. Gobernar personas es tarea a menudo difícil; y aún lo es más hacerlo sin ganarse hostilidades por el camino. Ese riesgo lo vadeó Cefe gracias a su bonhomía, que suele ser atributo de la inteligencia.

Asturiano de nacencia que ejercía con orgullo, Ceferino no tardó en enamorarse de Vigo: la ciudad, que, tras su Marisa, era la gran pasión de quien ha muerto siendo Cronista Oficial de su lugar de adopción.

Sus artículos de los lunes eran de frecuentación obligada para quienes quisieran conocer detalles no siempre populares de la Historia viguesa. A esa tarea de divulgación unió, además, la de investigador como miembro de la directiva del Instituto de Estudios Vigueses. Es mucho lo que el acervo de esta ciudad le debe a este vigués de vocación.

Su muerte ha sido una sorpresa para la mayoría. Los más próximos sabíamos de sus últimos achaques, pero aun así profesábamos la convicción de que saldría vencedor en esa batalla. Con la misma discreción que cultivó durante toda su vida, Ceferino nos ha dejado casi sin tiempo para la despedida. Parece algo irreal, ahora, que nuestra última conversación, ya en el hospital, fuese sobre el fútbol y el Celta, otros de sus dos grandes afectos.

De afectos nos deja despoblados la muerte de Ceferino de Blas, un hombre machadiano que además de excelente profesional era, para decirlo en palabras de don Antonio, bueno en el buen sentido de la palabra bueno. Seguirá viviendo en el recuerdo de los que tuvimos la feliz ocasión de conocerlo.