Cuando me lo contaron sentí el frío de una hoja de acero en las entrañas, me apoyé contra el muro, y un instante la conciencia perdí de donde estaba. ¿Quién me dio la noticia?... Un fiel amigo... Me hacía un gran favor...

Le di las gracias.

Rima XLII de Gustavo

Adolfo Bécquer