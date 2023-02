Anacleto. que tiene experiencia en el mundo informativo, sobre todo en el subterráneo, que es donde hay más chicha que hueso, asegura que en el sector oficial empieza a surgir el mosqueo con algunos colegios oficiales. Especialmente los relacionados con las actividades sanitarias, donde –aseguran los espías al servicio del agente secreto– hay alguien que parece buscar un puesto de altura –no descartéis una consellería–. Sí, sí: con un par. Ojo....

Hay, todavía, algún asunto más. Como no consta la identidad del audaz trepador de escalafones, y para no poner límites a la providencia si su futuro va bien y se le da el objetivo como espera que se le dé, podría llegar a conseguir hasta un ministerio. Eso sí: tendría que lograr lo dicho, que es poner paz en la contienda sanitaria, por lo menos en Galicia. Y eso suponiendo que en las elecciones, cuando toquen, ganen los suyos, que no hace falta decir quiénes son. ¿Verdad...?

Conste que ese, el de los colegiados médicos es de los pocos colectivos que se han salido con casi todas las suyas. Se refiere al Colegio de Médicos, que después de lograr lo de la compatibilidad y unos precios en las guardias que no tiene ni la escolta del rey de Arabia Saudí, amenaza con los tribunales a la Xunta, por no ponerse firmes y en prevengan ante las demandas colegiales. Bien, pues sabed que en algunos de sus directivos se barajan ya nombres ambiciosos. Oh, yes.

No, no hagáis gestos. Se trataría de proponer como mediadores, que es un primer paso –o así se rumorea– para llevar la paz al Frente Sanitario. Y si se lograra, el horizonte quedaría abierto para el afortunado. Ya, sí, es puro rumor, pero avecilla también lo oyó y contar es lo suyo. Hay ya nombres, de ahí que las casas de apuestas empezasen a cotizar, de momento solo de prueba, para ir fijándolas en función de las posibilidades que ven en las opciones. ¿Capisci...?