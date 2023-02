Es frecuente que entre los analistas de los observadores –que casi siempre son los observados– se repitan lamentos por lo que consideran “manía” de criticar a quienes gobiernan e incluso, no pocas veces, de “simpatizar” –por diferentes motivos– con alguna de las dos partes, gobernanza y oposición. Fundamentan, también en ocasiones, su actitud en el hecho de la “falta de objetividad” olvidando que una opinión, incluida la suya, es siempre subjetiva y que solo cuando tiene motivo real de rechazo –que es concepto distinto al de disconformidad– es cuando distorsiona o manipula los hechos. Porque la teórica profesional establece que han de considerarse como sagrados.

Eso, aparte de que casi siempre olvidan que los media tienen como función, además de informar, observar y exponer puntos de vista, misión que forma parte de una democracia auténtica. Y este introito viene a cuento de que comienza a ser demasiado frecuente que las críticas se hagan más desde una ideología incompatible con la de los criticados y, por tanto, convierte a quienes la ejercen no tanto en observadores como en milicianos de sus propias ideas o de los hechos del supuesto observado. Y es ahí donde ahora mismo reside el peor de los males de un sistema democrático que, como el español, apenas está dando sus primeros pasos.

Puede que lo parezca, sobre todo si se compara con buena parte de las demás europeas, pero su bisoñez es evidente cuando se observan los hechos de sus principales protagonistas y, sobre todo, se meditan las explicaciones que se aportan. España es uno de los pocos Estados del primer mundo donde el sectarismo se identifica desde el poder con el “progresismo” y en el que lleva a cabo el proceso para dar sepultura al espíritu de Montesquieu. Cierto que el fallecimiento lo anticipó en su día don Alfonso Guerra, pero se refería a otra cosa y en momento distinto. Hoy en día ya no hay políticos/as que, como él, saben dimitir a tiempo. Aunque eso no quiere decir que no existan ejemplos de seriedad.

De uno de ellos, acaso el más reciente, acaba de dar cuenta este periódico: el vicepresidente primero de la Xunta y titular de Economía ha delegado parte de sus tareas en terceros a causa de que lo cree necesario básicamente para la ciudadanía, evitando la posibilidad de fallo por exceso de objetivos que exigen plena atención. Y desde el ejercicio de otra libertad, la de prensa, no siempre bien entendida, quien suscribe cree la decisión como un acierto y una demostración de sentido común. La oposición tiene derecho a criticarla, y seguramente lo hará, pero don Francisco Conde ha dado ejemplo de que el bien común prevalece. Su caso es, quizá una rara avis pero a fe que demuestra coraje.

Por lo demás, resulta evidente que la economía gallega se halla en una situación complicada, tal como las del resto de las comunidades y en varios casos bastante mejores, incluyendo la del Estado. Pero no es menos cierto que buena parte de los problemas específicos que padece este antiguo Reino, si bien agravados por las varias y graves crisis que se han sucedido y aún perduran, tienen raíces más hondas y antiguas que ningún gobierno autonómico puede resolver sin apoyo de otros. Y, con la excepción de don Felipe González, ningún presidente ni Gobierno movió fichas bastantes para que Galicia progresase al ritmo. o parecido de otros; su gestión necesita más que full time, y don Francisco acaba de proclamarlo con su gesto. Que además no significa crear más gasto en nuevas Consellerías. Por eso también merece gratitud.