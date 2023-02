Miradas al patrimonio de Ourense: Taboadela

Dentro de la comarca de Ourense y a solo 12 kilómetros de la capital provincial, el término municipal está bien comunicado por la Autovía de las Rías Bajas, A-52, la N. 525 y la carretera provincial OU-320 Ourense-Allariz, además de las suficientes carreteras locales entre todas las entidades de población. Aunque el ferrocarril pasa por su término y tiene una estación en Taboadela, no cuenta con servicio de viajeros. Relieve predominantemente llano, regado por el río Barbaña y varios arroyos. La máxima altura de 692 metros en el pico Boa. La agricultura y la ganadería son la base económica del municipio y pequeñas industrias.

En 1835 el concello se constituye con los límites actuales formando parte del partido judicial de Allariz. La casa ayuntamiento es construcción del siglo XX, de dos alturas en granito, con un frontón rematando el cuerpo central. El escudo municipal buscó en la titularidad de sus parroquias el contenido de sus cuatro campos 1. Anagrama de María (Torán y Mesón de Calvos).2. Lanza de San Miguel y San Jorge (Taboadela y San Jorge de Touza). 3 Cruz de Santiago (Rabeda y Soutomaior).4 Torre de Torán. Fue aprobado el año 1985. La población en el año 2022 era de 1.471 habitantes.

Patrimonio arqueológico

Valiosos testimonios de la época romana como son los restos de las calzadas en las parroquias de San Miguel de Taboadela y Santiago de Rabeda. En Tabodela ara romana de 65 por 37 centímetros, con la inscripción: “LARIBVS/VIALI (bu)/SILO SILO/NIS (filius) POS (uit)”, “Silo, hijo de Silón, dedica este altar a los lares viales. Otras aras anepígrafas en o Toucedo y A Touza. También existen ruinas de una fábrica romana de ladrillo en A Petada, lugar de la parroquia de San Xurxo de Touza. En Taboadela aparecen tégulas y ladrillos romanos en un cementerio que se tiene por paleocristiano. También ha habido hallazgos de cerámica y restos pétreos en otros lugares como en Curseira (Pousa-Mesón de Calvos), Prado y Toucedo (Pazos-Santiago da Rabeda). Outeiro (Pereiras-Santiago da Rabeda), Cruceiro (Vilar-Taboadela) Prado (Pazos-Santiago da Rabeda) Petada (A Touza).

Junto a San Miguel de Taboadela se localiza un pequeño montículo de 453 m conocido como Monte do Castro. La denominación indicaría la presencia de restos, hoy no visibles, de un posible poblado castrexo. No falta una pequeña capilla dedicada a San Juan, lo que es otra razón para pensar en un anterior espacio de culto pagano cristianizado. Hoy el espacio es un atractivo lugar de esparcimiento con hermosas vistas sobre el entorno con una escultura, monumento a la familia del escultor Xosé Cid, levantado en 1994.

Patrimonio artístico

Conforman el municipio seis parroquias, la mayor parte de ellas con valiosos edificios y e importante presencia de bienes muebles interesantes.

Mesón de Calvos (Santa María). La última parroquia constituida en el municipio, el año 1953, segregada de San Xurxo de Touza, con iglesia en granito construida en 1964, en la fachada una imagen pétrea del escultor Xosé Cid. Imágenes barrocas de Santa Leocadia y San Antonio de Padua. En el lugar de A Pousa, de esta parroquia, capilla sencilla de nave y espadaña dedicada a Santa Leocadia, del siglo XIX, y en este mismo lugar, Casa-taller con dos salas expositivas del escultor Xosé Cid, con una completa muestra del quehacer de este escultor y de su hijo Rosendo.

Santiago da Rabeda (Santiago). Iglesia barroca de una nave con espadaña a los pies y hornacina con la imagen de Santiago peregrino. En un lateral hermoso reloj de sol. Retablo mayor barroco de tres calles y dos cuerpos. Buena orfebrería, entre ella un cáliz madrileño de fines del siglo XVIII. La casa rectoral también del siglo XVIII con vistosa escalera barroca. A la entrada de la pista que lleva al templo, relieve moderno con Santiago caballero de artista local. En Pereira, capilla de Nuestra Señora de las Neves, sencilla con espadaña de un hueco, del siglo XVIII con reformas. Retablo neogótico.

Soutomaior (Santiago). Iglesia de una nave con espadaña de dos cuerpos. Construida en el siglo XVIII. En la cabecera escudo de armas y hornacina con imagen pétrea de la Virgen. Retablo mayor barroco de estípites con tallas valiosas de Santiago el Mayor caballero y peregrino. Cruz procesional fechada en 1899 del platero ourensano Rañoi. La casa rectoral, edifico de gran empaque y buena cantería del siglo XVIII. En el lugar de San Fiz, capilla de San Pedro de arquitectura popular.

Taboadela (San Miguel). Iglesia barroca de una nave, con airosa torre de planta cuadrada y dos cuerpos y cupulín que hacía en 1885 el cantero Juan Cambeses. Retablo mayor neogótico. Buenas tallas de San Miguel del siglo XVI y barrocas de la Piedad y San Cayetano. Cruz procesional de plata barroca. En el exterior, sepulcro antropomórfo de época medieval. En Pumar, capilla de la Virgen del Carmen de arquitectura popular con retablo barroco con imagen del Carmen barroca y un santo de rara iconografía (con una flecha y un libro en la mano que podría ser gótico, muy repintado. La ya citada capilla de San Juan es de sencilla traza popular, objeto de practicas supersticiones en torno a la llamada cama de San Juan, una piedra inclinada con una forma que recuerda una figura humana y a la que se atribuían favores de fecundación.

Torán (Santa María). Iglesia del siglo XVIII, puerta de medio punto. Espadaña de dos cuerpos. Retablo mayor barroco salomónico con relieve de la resurrección en la puerta. En 1607 hacía un retablo Pedro Gutiérrez del que pueden ser algunas tallas que conserva la Iglesia. Cruz procesional de plata de Carballal, 1766. Formando parte del cierre del atrio, una lauda sepulcral medieval con una cruz. En esta parroquia se encuentran las ruinas de la Torre de Torán. Torre cuadrada de época medieval, resto de una edificación mayor con puerta de arco apuntado, ventana geminada y troneras en estado de notable abandono.

Touza (San Xurxo). Interesante iglesia románica de hacia 1220, cabecera cuadrada, conservada en su traza original excepto la espadaña del siglo XIX con dos cuerpos. Agnus Dei, capiteles y otra interesante serie de relieves románicos. Retablo mayor barroco hoy situado en un lateral para dejar visto la rica cabecera. Talla de San Blas del siglo XV. La del patrono del siglo XVI y otras barrocas. Cruz parroquial del platero Rañoi 1808. Cuatro estaciones de Vía Crucis, obra muy juvenil del pintor Prego de Oliver.

Patrimonio etnográfico

Son bastantes las muestras de edificios interesantes y de muestras de cruceiros y otros elementos con interés etnográfico.

Cruceiros de los siglos XIII al XX en A Touza (3) Uno puede ser obra de Failde, Soutomaior (2) A Rabeda, (11) Torán (1). Taboadela 2, uno es tipo calvario con tres cruces. Mesón de Calvos (3).

Peto de ánimas sencillo en A Rabeda en el lugar Venda do Río del siglo XIX. Cabaceiros en A Rabeda, Mesón de Calvos. Casas blasonadas y otras en A Rabeda de los siglos XVIII y XIX.

Calendario festivo

Fiestas Virgen de la Salud en Soutomaior (primeros de septiembre), San Ramón en Torán (31 agosto), San Bartolomé en San Xurxo de Touza (agosto), las de San Miguel en Taboadela, en el mes de mayo. Se celebra el Entroido con premios a disfraces y en la noche de San Juan la llamada Noite de Morcegos con música, cena y queimada. Y San Martín, con un magosto popular. Además, a lo largo del año hay varias convocatorias de tipo deportivo. Cuenta con establecimientos hoteleros y de restauración.