Hai tantos anos que xa non me acordo, visitei a fábrica de Montoto en Feás. O señor Fidel, co seu carácter afable e aberto que lle caracterizaba, colleume polo brazo e díxome: “Ruziño, como cambiou o mundo”. E contoume unha historia: “Cando fundamos Géneros de Punto Montoto fun ao Banco Bilbao de Lalín a pedir un préstamo. Daquela, o director non tivo tempo para recibirme e tiven que volver varias veces á oficina bancaria a solicitar os cartos que me facían falta para sacar adiante todo isto. Esta semana, o segundo executivo do Banco Bilbao a nivel de España chamounos para vir a visitarnos”.

No tras fondo desta historia está o camiño dun home feito a si mesmo que, coma tantos empresarios de éxito de Galicia, comezou a súa andaina practicamente de cero e, a base de tesón, habilidade e moito esforzo, foron capaces de ir construíndo empresas de referencia en moitos sectores. Fidel, que naceu nunha aldea ao pé do Carrio, Montouto, traballou nas minas da Brea, andou polas feiras e viu unha oportunidade de futuro na venda de roupa de punto que el e a súa muller, a señora Élida, cosían no fondo do Rodo. A partir de aí foron medrando, pouco a pouco, ata situar o seu negocio como unha das empresas de referencia nun sector tan competitivo como a confección que, desde o corazón de Lalín, axudou a construír a época dourada do téxtil en Galicia, de fama nacional e internacional. Traballador, cordial, alegre, de espírito inquieto e visionario, sempre contou coa grande axuda da súa familia. E tamén das súas traballadoras –maioritariamente mulleres– coas que a relación xefe-asalariada era a máis natural do mundo. Certo é que a crise do 2008 non foi xusta con Montoto. Hoxe os seus descendentes seguen traballando e dando exemplo de bo facer que aprenderon do seu avó. Tras case cen anos de vida, pode e debe sentirse orgulloso do seu legado e do seu exemplo como persoa. E, sobre todo, e quizais o máis importante, eu nunca lle oín a ninguén falar mal do señor Fidel. *Conselleiro de Cultura, Educación, FP e Universidades