Ojo al archivo

A día de hoy –y ya ni se diga si se tienen en cuenta los precedentes– la cuestión de fondo cada vez que alguien de este Gobierno se compromete a algo es determinar el grado de confianza que merece no tanto la persona cuanto la credibilidad que el Gabinete tiene a la hora de cumplir. Y, dicho desde el respeto personal a la señora ministra, la titular de Industria no genera la suficiente. Porque hay mucha gente en Galicia que aún recuerda frases referentes a Alcoa, los costes de la electricidad que la empresa alegó como causa básica de su cierre y las afirmaciones de la titular del sector asegurando que se resolvería “lo más pronto” que resultase posible.

Eso, ahora mismo, suena casi tan falso como lo dicho por el presidente Sánchez en el sentido de que “en esta legislatura” –la breve primera de su gobernanza– estaría lista la normativa. Y el resultado fue un acuerdo por el que la firma mantiene encendidos los hornos, la plantilla de trabajadores ha logrado una situación razonable, pero la empresa no produce. Y la lista de motivos para la duda sería demasiado larga para citarla al completo, pero hay un dato que inquieta: la señora Maroto se fue a París para explicar a la cúpula de Stellantis los cambios en el PERTE de la automoción, que antes no recogía lo preciso para la multinacional.

El malestar de la firma era evidente, y llegó a provocar la insinuación –otra, además de la aún no lograda conexión de la muy alta tensión– e incluso hizo que los anuncios de la empresa acerca de inversiones en Marruecos podría ser también otra advertencia. Aunque es lógico que la titular de Industria viajase a la capital francesa para explicar directamente a la cúpula empresarial lo ocurrido con aquel PERTE, a la vez podría confirmar lo publicado y no desmentido de que su señoría no mantiene una relación muy fluida con el CEO de la factoría viguesa. Eso, en economía como en política suelen ser palabras mayores, y no sonaron precisamente a buenas relaciones.

Es cierto que cuanto se deja expuesto puede interpretarse, además de una opinión personal –que lo es–, a modo de hipótesis difícil de demostrar, pero hay datos que permiten al menos argumentarlo. E incluso añadir alguna reflexión acerca de la citada credibilidad de algunas actuaciones, o inacciones, porque es lo cierto que, por ejemplo, la UE ha solicitado del Gobierno de Madrid información –“independiente”– acerca de las tragedias de Angrois y del naufragio del Villa de Pitanxo, sin que se conozca respuesta. Un silencio que no debiera resultar tranquilizador.

Pero es que, en unos días, la Unión enviará a personal desde Bruselas para analizar el reparto de los fondos y, en fin, desde allí se han expuesto reservas al modo de entender la independencia judicial, por ejemplo, de la coalición PSOE/Podemos. No parece en absoluto que desde la capital europea exista excesiva confianza en ella. Ni tampoco debe darse por hecha su credibilidad: sería de una ingenuidad pasmosa que alguien ignorase que el Elíseo no conozca los problemas de la factoría francesa en Vigo, y aún más, que no haya intervenido en la corrección del PERTE. Sea como fuere, es previsible que las anunciadas visitas no produzcan otra cosa que diplomáticos parabienes en víspera de que España asuma su turno en la Presidencia de la UE, ni que la falta de informes y/o los datos muy discutibles que proporciona el equipo de Moncloa al de Bruselas provoque conflictos públicos, porque no están los tiempos para eso. Pero tampoco conviene llamarse a engaño: en la capital comunitaria se archiva todo, y no precisamente para olvidarlo: conviene dormir con un ojo abierto.