O mito Manuel Antonio

Como han de coñecer uns cantos/moitos dos, sempre moi amables, lectores destas crónicas, no transcorrer do ano pasado fomos conmemorar o 100 aniversario da aparición de “Máis alá!”, o célebre manifesto asinado por Manuel Antonio –en compañía de Álvaro Cebreiro– e, sen dúbida, o texto máis icónico no roteiro das literaturas de vangarda de noso. E é tanto así que, por máis que para analizar o devir da súa obra lírica acaso resulten de maior relevo outras entregas –Prólogo dun libro de poemas que ninguén escribeu (1924) ou Fatiguémonos (1926), aparecidos nas páxinas do diario “Galicia”–, “Máis alá!” continúa a conservar esa calidade de aceno rebelde e de ruptura que vén caracterizar o labor emprendido polo autor de De catro a catro: Manuel Antonio, con certeza un dos nosos maiores creadores e sobre o cal quixera hoxe, e desde estas liñas semanais, verter sequera un breve comentario.

“Manuel Antonio: a súa obra aínda non foi lida como é debido”; “Cómpre reivindicar a verdadeira traxectoria de Manuel Antonio, que algúns tentan ocultar.” Cada certo tempo –e quero pensar que coa mellor intencionalidade–, xorden voces entre nós a procuraren algo así como revelar o insondable, deitar luz no medio das trebas e vir descubrir, ao cabo, unha sorte de “Mediterráneo” ignoto (ou, mellor e para o caso que nos ocupa, de Atlántico), apenas perceptible, seica, polo selecto club dos iniciados. Trátase, desde logo, dunha inxenua arrogancia que resulta comprensible toda vez que estamos diante de alguén situado máis alá da propia lección literaria; porque acontece, en efecto, que o de Rianxo non navega tan só nos mares da lírica senón aínda nesoutros do mito.

“Reivindicar a súa verdadeira traxectoria, que algúns tentan ocultar...”. En realidade, acontece que a orientación política de Manuel Antonio resulta ben diáfana. Membro das Irmandades da Fala, abeirado nos comezos da súa militancia ás teses de Vicente Risco –e de Villar Ponte, tal e como ben demostra a correspondencia conservada–,o noso protagonista orientóuse moi axiña nas coordenadas dun nacionalismo aceso e sen concesións–“como bos cidadaos da futura República Galega…”, chegou a escribir en “Máis alá!”, en plena euforia “arredista”– que mesmo derramaba os lindes da propia Irmandade Nacionalista risquiana. En todo caso, unha pulsión que non lle impediu declarar asemade a súa querenza polo ideal anarquista e, máis en concreto, pola “forma máis práctica” deste –de acordo coas súas propias palabras–; isto é, o anarcosindicalismo. Afectos, non obstante e polo que podemos coñecer até a data, que nunca se traduciron nin en actuacións precisas nin tan sequera nunha participación activa nas filas da CNT.

"Comprendo e aprezo o mito Manuel Antonio. Pero comprendo e aprezo moito máis o poeta senlleiro"

“A súa obra aínda non foi lida como é debido...”. Todas as obras de todos os autores e autoras que no mundo foron, poden e han de ser obxecto de novas aproximacións e análises. Secasí, os versos do rianxeiro, o seu legado, si que motivaron xa traballos moi importantes da autoría, entre outros, de X.L. Axeitos, Xosé Ricardo Losada, Kathleen March ou X. L. Méndez Ferrín; a eles –e saiban disimular Vdes. a inmodestia– veñen sumarse aínda algúns cuxo responsable resulta ser este mesmo cronista. Pois ben; malia a diversidade de interpretacións, coido que ninguén pode discutir con rigor que os versos manuelantonianos teñen de ser enxergados –e, xa que logo, percibidos– dentro do espazo das vangardas: é dicir, nas coordenadas do ultraísmo e do creacionismo e, desde logo, nesoutras presentes nas páxinas de La poésie d’aujourd’hui (1921), de Jean Epstein, e que o noso poeta deu en traducir ao galego.

En efecto –e así intentei amosalo nas miñas aproximacións a De catro a catro–, a lírica autónoma das imaxes que, tal e como foi procurar o propio Manuel Antonio unha e outra vez, se deteñen e desdobran até crearen o seu propio código expresivo, a utilización magnífica do tempo lento que dispuxo Epstein –sempre moito máis lembrado como director de cinema (velaí O afundimento da casa Usher) que como teórico literario–, a superposición de planos secuencia, os antecedentes do videoclip… configuran arreo o labor creativo do de Rianxo. Polo tanto, e por máis que algúns e algunhas consideren a posibilidade dunha interpretación dos seus textos xa en clave simbólica, psicanalítica…, sería ben conveniente que, antes de tal proceder, retornasen primeiro onde aquelas fontes que o noso autor manexou, e reelaborou, con mestría. Porque, na forma e no fondo, e como ben aclarou para tutti quanti, o que Manuel Antonio pretendía era, nin máis pero nin menos, a afouta descrición “dun mar nunca antes visto por ninguén”. Un labor para o cal precisaba, xustamente, das ferramentas da vangarda: esas mesmas que outro grande, Álvaro Cunqueiro –o de Rianxo non estivo só na aventura– tamén considerou e soubo empregar con senlleira eficacia.

En fin; coido que cabe comprender e aprezar, desde logo, que Manuel Antonio deveña un mito. Porén, si que me gustaría que antes, e sobre todo, devise sempre un poeta. Un senlleiro poeta de noso e, moi posiblemente, un dos máis destacados representantes da vangarda nas letras ibéricas.