Máscaras y caretas

Comparsas, bailes, regocijos, mojigangas, chirigotas, disfraces y máscaras, sobre todo esto último. Llamar la atención sin ser reconocido, aparentar ser lo que no se es o encubrirse para ejercer la parte oculta de una personalidad ambigua. Y todo antes del Miércoles de Ceniza, del comienzo de la Cuaresma, de ese tiempo litúrgico de penitencia que se prolongará hasta el Jueves Santo en la tradición cristiana. Informalidades y actuaciones engañosas, fiesta al fin, cultura popular y secular. Trasgresión de la verdad y, en algunos casos, de las normas, juerga desaforada sin crisis. Aparente libertad. Las carnestolendas inspiran a los pueblos, los peculiarizan, los alimentan en las mesas y los desinhiben en las sobremesas.

En algunos lugares al disfrazado se denomina Cagalaolla, el que va de máscara astrosa y estrafalaria en los días de Carnaval y en ciertas mojigangas ridículas. En Allariz, Lobeira y otras comarcas orensanas denominan choqueiro al cigarrón o irrio que llevan chocas. En general, y hasta fines del siglo XIX, así llamaban al tipo obligado e irrisorio en los carnavales de las villas y ciudades gallegas, que con unas copas de más solía ir disfrazado con una raída colcha de cama, atada por la cintura y por encima de la cabeza; servíale de antifaz una piel de conejo o de liebre; aguantaba en silencio los dicterios que se le dirigían, y llevaba a veces en la mano izquierda una vara larga y flexible, a modo de caña de pescar, en cuyo extremo superior colgaba de un cordel un chorizo, un higo paso u otra golosina, que hacía saltar en el aire a conveniente altura, dando golpes reiterados a la vara con un palito que empuñaba en la mano derecha. Los chiquillos seguían al choqueiro, desviviéndose por atrapar a saltos, con los dientes, alguna de las golosinas que les ofrecían. Así de explícita un genio como Eladio Rodríguez González, en su Diccionario enciclopédico gallego-castellano, de la editorial Galaxia.

Pero hay más: céntulos, escabicheiros, felos, mascaritas, peliqueiros... Histriones al fin para el entroido gallego, o incluso para San Roque, o para el Corpus, o de Verano en Redondela, que los tiempos se prolongan en acciones semejantes y ruidos ensordecedores, de cencerros, peleles y mecos. Entroido de Xinzo de Limia, Cobres, Laza, Verín, Felos de Maceda, Xenerais do Ulla, Vilariño de Conso, Viana do Bolo, de Manzaneda...

Toda filosofía esconde también una filosofía; todo arte, encubre; toda opinión es también un escondite; toda palabra, también una máscara, la creación se recrea en lo imaginario. Si Goya se detuvo a dibujarlo en sus Disparates, Valle-Inclán a describirlo como esperpentos, Maruja Mallo fue la diosa medusa de las máscaras raciales. La imaginación se superpone a la vida, el surrealismo a la realidad, y a veces los deseos se cumplen atando una simple goma a un cartón o subiendo a una tribuna.

La máscara puede no ser una careta. La primera disfraza, la segunda, esconde. Entre el artificio que se usa para desfigurar algo con el fin de que no sea conocido, y una de sus clases o tipos, existe la diferencia entre el todo y una parte. Quizás todo sea aparentemente lo mismo, pero nada es igual. El carnaval es parte de la vida, de la indisimulable, de la del pueblo. Otros son los que juegan con nuestras vidas disfrazados de no se sabe qué. Es un clásico, puro teatro de una democracia más aparente que real.

*Periodista