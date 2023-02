Saura hexemónico

A memoria miña, magra e infiel, lévame hoxe ao Madrid obreiro e escolar de 1958. O Centro Gallego acollía as reunións de Brais Pinto nun gardarroupa en desuso. Era, aquel planalto de Madrid, un bon observatorio da miseria histórica de España, coa súa galería dos reis en pedra caliza poboando de pantasmas antipáticos a Praza de Oriente que tanto Franco amaba. O Centro (calle de Bailén) tiña un salonciño acomodado para ver os programas primitivos da TVE. Aquel día seguín na pantalla a curtametraxe pertencente a un exame de graduación dos preceptuados pola IIEC de Madrid.

Trataba dunha criada, coma lontano eco da Misericordia de Galdós, que servía a xentes con recursos económicos ínfimos. No seu día libre, a doméstica vagaba por Madrid e, na reminiscencia, agólpanseme filtracións anacrónicas de Shadows, a obra de Cassavetes que traduciu a linguaxe cinematográfica a unha nova orde de verismo. O autor da curta de fin de estudos era un descoñecido Carlos Saura.

E, aquel mesmo verán, padecín en Robledo, con Mario Camus e outros compañeiros, toda a incomodidade da milicia universitaria, coma se mesmo fósemos personaxes de Quince bajo la lona, a película cortada polo patrón de Botón de ancla: lixo franquista caramelizado por fóra. Foi cando Camus me meteu na man os folios mecanografados do guión dunha película que o seu amigo Carlos Saura quería dirixir co título de Los golfos. O guión literario estaba asinado por Camus, Daniel Sueiro, e o propio Saura, se a pertinaz infiel xa citada non me está a enganar nisto.

Por aquel tempo, Camilo J. Cela editáballe a Lauro Olmo uns magníficos contos en Papeles de Son Armadans co mesmo título de “Golfos”: nada que ver uns rillotes con outros. Tratábase de realismo e tamén dos avatares do casticismo español que nas letras galegas algúns detestabamos e combatiamos con narrativas propias e un tipo de fantasía tal vez de intención dialéctica. Cando vin Los golfos de Saura, gustei do filme pero non me sentín atraído pola súa insistencia verista. Acaba de falecer Carlos Saura, e agora sentímolo a el coma un creador espléndido que andou (“lonxe de nós e preto”) creando mundos de arte como espellos rachados das miserias ibéricas e outras cousas.

O cine de Saura ten en común coa literatura de Valle-Inclán e coa traxectoria plástica de Picasso o feito de se achar en permanente estado de autorrexeneración e mudanza das formas. A historia, a literatura, a danza, a música, en proporcións diferentes en cada caso son formantes inseparabeis da filmografía de Saura en metamórfose aínda que dotada dun eixo de diamante sobre o cal xiran os estilos e os modos. O cine de Saura é expresión daquela hexemonía republicana que nin a censura nin ningunha das formas de represión lograron anular. A treboada dos parches de Calanda resoan no fondo desta columna fundindo as sombras de Luis Buñuel e Carlos Saura.