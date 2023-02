Alguien ha dicho que la inteligencia artificial está aún en pañales, pero se ve que está creciendo a toda velocidad, como prueba esto. Le he pedido a ChatGPT que me hiciera un artículo para publicar en Faro de Vigo, de menos de 350 palabras respondiendo esta pregunta: ¿Qué debería hacer Galicia para avanzar en su desarrollo social y económico? El robot me ha respondido con este texto entrecomillado:

“Galicia es una región con una rica historia y una cultura única. Sin embargo, para avanzar social y económicamente, es importante que tome medidas estratégicas y efectivas. Aquí hay algunas sugerencias: Fomentar el turismo: Galicia tiene un patrimonio cultural y natural valioso que podría atraer a más turistas y generar más ingresos económicos. Incentivar la innovación: La innovación es clave para el crecimiento económico. Galicia debería apoyar y fomentar la investigación y el desarrollo de nuevas tecnologías y productos. Fortalecer la educación: La educación es el fundamento para el desarrollo social y económico. Galicia debería invertir en un sistema educativo de calidad que brinde a sus habitantes las herramientas necesarias para avanzar. Potenciar la agricultura y la pesca: Galicia tiene una rica tradición agrícola y pesquera que podría ser una fuente importante de empleo y riqueza. Mejorar la infraestructura: La falta de infraestructura adecuada limita el desarrollo económico de la región. Galicia debería invertir en la construcción de carreteras, puentes, aeropuertos, etc. para mejorar la conectividad y el acceso a los mercados. En resumen, para avanzar social y económicamente, Galicia debería fomentar el turismo, la innovación, la educación, la agricultura y la pesca, y mejorar la infraestructura. Al implementar estas medidas, Galicia podrá lograr un desarrollo sostenible y una economía fuerte.” Pronto trivializaremos la capacidad tecnológica para obtener este resultado, porque aparentemente parece muy fácil que una aplicación informática que genere con creatividad propia un texto que responda a preguntas sobre cualquier materia será a los ojos de la banalidad no percibir el impacto intelectual que supone, sobre el que yo creo que se trata de un avance tecnológico descomunal. He seguido haciendo pruebas pidiendo más artículos, cada vez requiriendo más palabras y los textos respuesta fueron creciendo en complejidad y si lo siguiera haciendo podría pedirle hasta un libro de 350 páginas, con miles de palabras contextualizadas sobre el mismo tema. Este momento de la historia es impresionante y lo estamos viviendo.