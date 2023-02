Parece un error, dicho como opinión personal y desde el respeto a quienes piensen otra cosa, la crítica que el presidente Rueda dirigió al Gobierno central con el argumento de que margina a Galicia “para perjudicar” las opciones electorales del señor Feijóo. Una crítica que no se produce por rechazo a la hipótesis que formula don Alfonso, porque la coalición PSOE-Podemos no sólo es capaz de hacer eso y tiene demostrado que bastante más, sino porque el presidente de Galicia no debiera, institucionalmente, entrar en ese tipo de contiendas que además aportan bazas a su oposición casi en vísperas de unas elecciones, aunque sean municipales.

Cierto que don Alfonso estaba en Madrid cuando lo dijo, y ya se sabe que allí cualquier cosa que se declare –por el factor de capitalidad, pero no sólo– adquiere una dimensión superior a lo que se afirma “en casa”, pero precisamente por eso el error lo es, más que un descuido. Su señoría ha ratificado de algún modo las acusaciones que se le han remitido desde la izquierda en el sentido de que las quejas del Ejecutivo gallego forman parte de una “campaña de apoyo” a su presidente de partido. Y una parte importante de la sociedad de esta tierra, que está de acuerdo en que existe, si no desprecio, desde luego olvido de Galicia por parte del Gobierno central, discreparía de la referencia a don Alberto. Lo haría en el sentido de que el motivo sea el que asegura el máximo representante de la autonomía que, por cierto, lo es también del Estado. Y conviene insistir en que lo expuesto es sólo un punto de vista particular y leal con la condición personal, política e institucional del señor Rueda Valenzuela. Pero no se necesitaba un adivino para imaginar que las declaraciones que se citan provocarían respuestas muy críticas. Y probablemente también cínicas, porque en el tiempo electoral –ya va siendo hora de abandonar la fórmula del “pre”, que nadie se la cree a estas alturas– las reglas de cortesía se olvidan y las buenas formas que exige una democracia se apartan, como mínimo. Cabe añadir otro argumento a la disconformidad con lo que se dejó expuesto: empañan la justicia que hay en el fondo y en la superficie de la tesis principal, que resumida consiste en que la estrategia y la táctica del presidente Sánchez convergen en un punto para él superior a cualquier otro: seguir donde está. Y para eso está obligado a “olvidar” las opciones de progreso que a Galicia le corresponden porque necesita recursos para pagar los servicios prestados en el Parlamento y en otros foros a una coalición que sólo sobrevive por circunstancias propias de los ancestros de esta península. Cuya política, a veces, hace compañeros de cama más extraños, estrambóticos. En todo caso es aplicable el dicho de que “el mejor escribano echa un borrón”, y a fe que don Alfonso lo es –un buen escribano– en el sentido político: sagaz– y un presidente que se gana a pulso el respeto de la ciudadanía. Y que por eso, para sorpresa de muchos –algunos incluso dentro del PPdeG– asciende con rapidez en las encuestas. Que no son la Biblia, pero sí un indicativo de por dónde podrían ir las cosas si se mantiene la prudencia en el hacer y, sobre todo a veces, en el decir.