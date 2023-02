Cuatro Cosas

Avecilla, a pesar de que tiene más horas de vuelo que los piloto de la NASA, aún es capaz de asombrarse con las cosas que pasan. Por ejemplo, en el Frente Sanitario. Y en concreto, en la Medical Division, por seguir con las citas made in USA. Sabíais ya por FARO que Xunta y colegios profesionales han llegado a varios acuerdos. El primero, relajar las incompatibilidades y permitir que los que curran en la pública lo hagan a la vez en la privada. Oé, oé, oé...

Y, de paso, que a los que hagan guardias voluntarias –aparte las que les toquen por turno, que también se cobran aparte– por, retenes ytalytal, podrían percibir cada treinta días unos cinco mil euros. Y que no se equivoque nadie: ya no se verá, a los sindicatos profesionales en huelga o protestando. Y es que “la pela es la pela”. Hay algunos, ingenuos, que se preguntan si eso es ético, pero casi nadie duda de que estética no es. Habemus más lío por la izquierda. Ojo.

Otra cosita. Citados los sindicatos profesionales, habría que hablar de los profesionales de los sindicatos. Hay una novedad: las centrales mayoritarias abandonaron la buena costumbre de enviar a los media datos acerca de los enchufes de familiares, parientes lejanos ytalytal en chollos selectos. Ahora ya no se practica, aunque del reparto aumentó: que se lo pregunten a Podemos, verbigratia, que ya se conoce como “la legión eléctrica”. ¿Capisci...?

¡Ah...? Antes de que se quede traspapelado, Anacleto informa de que en Ourense cada vez son más positivos los datos de los jacomitas: le soplaron al agente secreto que podría superar los seis concejales de hace cuatro años. Ya, sí, es muy difícil de creer, pero la fuente es irreprochable. Y, por cierto, parece que ya habría una entente para que la dinastía baltariana podría estar tranquila. Por un motivo, sobre todos los demás: el Nene sostuvo a Jácome donde está. ¿No...?