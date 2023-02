El Pazo de Cuadro, situado al borde de la carretera de Marín a la Cruz da Maceira, poco antes de la subida al Lago, en su margen derecha, forma parte de nuestro patrimonio artístico, es un pazo del que se desconoce su exacta antigüedad, pero por su torre, que está separada del edificio, sabemos que pertenece al siglo XV, aunque su edificio central corresponde al siglo XVII. Es un pazo que tiene una capilla, incorporado al edificio, dedicada a Santa Bárbara, y es el más importante de la península del Morrazo, por su grandiosidad, su solidez y armónica construcción, y por lo tanto es la más importante construcción civil de nuestro patrimonio. Tiene unas vistas extraordinarias, desde su esplendorosa balconada, sobre la ría de Marín, en un entorno inmejorable de belleza y paisaje.

Perteneció, en un principio a la familia Romay, pasando luego a la familia Cea, en un largo periodo, siendo la última propietaria Dña. Dolores de Cea Rey, hasta que el ayuntamiento lo adquirió, por el interés de sus manantiales, necesarios para suministrar a Marín de agua, pero que finalmente en la década de los sesenta del siglo pasado, lo vendió a la escritora y periodista sueca Dña. B. Cristina Lilliestierna, que se vino a vivir en él, y que escribió una novela titulada: “Vivir no fin do mundo”, publicada en Suecia, y más tarde en España, donde narra su experiencia en llegar aquí. Y que hizo una gran labor de rehabilitación total del pazo, incluida su capilla. A s muerte, su hijo lo vendió a unos Sres. de Vigo, que pretendieron hacer un hotel rural y construir unos bungalow, cosa que el ayuntamiento no autorizó.

Desde aquella está abandonado, y en estos momentos en una situación crítica, se vendieron muchos terrenos circundantes, y el abandono propicio q u e entraran y destrozaran parte de sus baños, e incluso hicieron fuego en su interior. Y últimamente, según nos informaron, robaron, la virgen de Santa Bárbara, escultura de piedra, que estaba en una hornacina, encima de la entrada en la capilla. Ante esta situación de abandono y desamparo, los marinenses nos preguntamos, que hacen las autoridades responsables para mantener esta joya de nuestro patrimonio. Por eso des este comentario, queremos hace, y hacemos, una llamada al ayuntamiento y a patrimonio para que tome cuenta de esta situación, y ordena la limpieza total de la finca, para que se pueda contemplar desde la fuera y las medidas pertinentes para reparar los daños producidos, y localizar el destino de la escultura, para reponerla en su lugar. Y si es posible que se hagan las gestiones pertinentes ante los actuales dueños, para llegar a un acuerdo de cuál debe ser su destino. Nosotros entendemos que es un lugar idóneo para una casa rural, que asegure su mantenimiento y cuidado, y pueda ser visitado por todos los marinenses y visitantes. O incluso la compra por parte de la Xunta, Diputación y Municipio para darle un destino adecuado. Porque lo que no puede ser, y sería intolerable, que siga en esta situación de abandono.