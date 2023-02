Atribuyen a Galileo, declarando ante la Inquisición acerca de que la Tierra se mueve alrededor del Sol, y ante la posibilidad de ser condenado por discutir la “ciencia” que por aquel entonces dependía del plácet de la Iglesia católica –que afirmaba que era al revés–, en un gesto de rebeldía, tras retractarse, susurró “pero se mueve”. Una anécdota universal que podría aplicarse, con imaginación, al caso del Corredor Atlántico de Mercancías ferroviarias tras conocerse la noticia de FARO DE VIGO según la cual el Plan Director se pondrá en marcha con una reunión en Galicia a comienzos marzo. La Xunta, que se supone invitada, reclama bastante más de mil millones.

Incluye el trazado del norte, algo que –aparte el presupuesto, que no se desglosa– parece sensato a no ser que se crea que esta tierra carece de norte, como durante mucho tiempo pareció que se actuaba de un modo que no existía el sur. Pero –más allá de esas consideraciones, que no pocos siguen defendiendo al reclamar allí algo muy parecido a lo que se reclama aquí– se cita al célebre astrónomo porque frente a los escépticos, entre los cuales se encuentra este ciudadano que les escribe, los hechos son sagrados. Hay fecha (aproximada, eso sí) para poner en marcha el Plan, y eso significa, no más pero tampoco menos, que la cosa se pone en marcha. Es decir, que se mueve.

Ahora habrá que prepararse para reclamar que no se repita lo de otros proyectos estratégicos que duraron lustros en rematarse en parte, para que no se produzcan ni el retraso ni la inauguración real de fin de obra. Y no es desconfianza, sino experiencia la que mueve a puntualizar en la línea del Ejecutivo autonómico gallego de poner fecha al asunto. Y, de paso, a prestar atención, aunque no sea exactamente lo mismo, a la reclamación de “celeridad” que el Gobierno portugués ha remitido al español para que garantice que la conexión AVE Vigo-Oporto esté terminada en 2030 a este lado del Miño, como ellos aseguran que estará su parte. Y hay que reconocerle a los gobernantes lisboetas bastante más seriedad en sus realizaciones que la que muestran los del entorno de Moncloa.

Así pues, y ante tal estado de cosas, es probable que insistir en la necesidad –y la urgencia– del remate de cuanto se prometió, que fue tanto que son muchos los que piensan imitar a Tomás, que aseguraba no creer en los milagros hasta no introducir su mano en la herida del costado de Jesús Nazareno, que esperan a ver publicado en el BOE, y más exactamente en los Presupuestos Generales del Estado, algunos de aquellos compromisos. Hay un argumento que, presumiblemente, deberían compartir al completo las partes involucradas: el tiempo. Por un motivo razonable: porque el que no avanza retrocede y porque ni puede ni debe perderse la referencia del otro Corredor peninsular, el levantino.

En obras ya muy avanzadas, no se trata de acortar distancias de calendario entre ambos, lo que aparenta muy difícil cuando no imposible, sino de que el Atlántico recupere al máximo posible lo que se ha perdido hasta ahora. Favorece la intención porque no hay comparaciones ni competencia entre los productos que llevar al mercado: el Oeste tiene los suyos, del todo distintos en su gran mayoría de los del Este, y por tanto los problemas no vendrían de ahí, pero sí de otros países competidores con el Noroeste, que están más cerca de los mercados europeos y, por tanto, necesitan menos los corredores. Pero Galicia tiene una baza ganadora: sus puertos, que “sólo” necesitan conexión ferroviaria cuanto antes para enlazar en ida y vuelta con las Américas. No es pequeña, esa ventaja, pero exige que el Plan “se mueva”.