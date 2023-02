Cuatro Cosas

Ojo, porque si alguien creía que el juicio por la tragedia de Angrois iba a resultar “ fácil”, con solo dos acusados en el banquillo, se va a atragantar ahora que están declarando los familiares de las víctimas, que también lo son, pero de otra manera. Y por varios motivos: no tienen pelos en la lengua, están decididos a reclamar por daños y perjuicios –y ya han presentado la correspondiente documentación– y desde luego, responsabilidades políticas. Sí, sí. ¿Eh...?

Y exigirán disculpas oficiales: se preguntan por qué se dieron en dos casos de accidentes ferroviarios, aún sin víctimas, y con ellos ni una palabra en ese sentido. Pero hay bastante más: aludirán a casos posibles de corrupción en Adif, algunos de ellos ya referidos por los medios de comunicación. Precisamente por todo eso, hay quien tendrá que dejar, probablemente, por unos días sus florecientes negocios y prepararse con un buen equipo jurídico por si las moscas. Uyuyuy...

Y es que las familias no están actuando como algunos de los “expertos” ante la jueza; no tienen que defender a nadie, ni amparar. Solo tratar de superar el dolor y exigir justicia, cuando se van a cumplir diez años de la catástrofe. De algún modo se parecen a los familiares de los desaparecidos en el Villa de Pitanxo, que no se rinden jamás. Precisamente mañana conmemoran el primer aniversario del naufragio, y habrá una misa recordatorio. Conste...

Hay cierta curiosidad por si se presenta algún representante del Gobierno central, que lleva un periodo de doce meses sin satisfacer ni una sola de sus peticiones. Y eso que se formularon con respeto y cortesía, virtudes que no fueron correspondidas. Avecilla se sabe toda la historia y no piensa olvidarlo. Y aunque anuncien –¡qué casualidad, en víspera del aniversario!– un concurso para bajar al pecio, ya nadie en la gente del mar está satisfecho. ¿Capisci...?