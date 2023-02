José María Gil-Robles, un gran europeísta y una mejor persona

Acabamos de enterarnos con profunda tristeza del fallecimiento de un gran hombre que pasó por la vida procurando no molestar a nadie. Tuve el honor y la suerte de haber sido elegido por él como su Jefe de Gabinete en su etapa de Presidente del Parlamento Europeo. Su gabinete estaba compuesto de gentes de distintas nacionalidades pero que a cabo del tiempo más parecía una pequeña familia, por el trato cordial y humano que D. José María nos supo dispensar a todos. Era una bellísima persona, cordial y humano al que en un período difícil nunca le escuché ni un reproche ni cuando en un importante discurso que tenía que hacer ante la Cámara sobre el terrorismo miembros de su gabinete se confundieron y le pusieron a disposición, en vez del discurso que tan trabajosamente había elaborado, el texto de un artículo de prensa. Ni se inmutó y tirando de improvisación hizo un brillante discurso. Ni un reproche a los que se habían confundido.

Así era D. José María, hombre tranquilo y firme, con firmes convicciones políticas. Gran defensor de la Democracia Cristiana Europea, aquella que entiende que la iniciativa privada no es un fin en sí mismo, sino el mejor medio para generar riqueza y que ésta pueda luego ser redistribuida entre todos los ciudadanos de manera justa y equitativa. Su europeísmo era firme y fuerte. Su presidencia no fue fácil, ya que en aquel momento y como resultado de torpezas de algunos, el Parlamento Europeo estaba siendo objeto de profundos ataques por parte de la prensa británica (tabloides) y de los euroescépticos de aquel país. Hubo que emprender reformas en profundidad sobre los sistemas de remuneración y dietas de los europarlamentarios lo que generó no pocas fricciones y, en honor a la verdad, no con los europarlamentarios españoles que fueron siempre muy comprensivos ante una persona a la que todos respetaban.

"Recorrió la totalidad de los entonces países miembros de la UE, pero otros muchos también"

D. José María siempre tuvo muy presente que en su posición en el Parlamento era la defensa de los intereses globales de la Unión Europea, lo que en ocasiones llegó a generar algunas fricciones domésticas. Recuerdo la especial dificultad que rodeó el ingreso del Forza Italia del señor Berlusconi en el grupo Popular Europeo. Esta integración fue de difícil digestión para algunos de los partidos que representaban a la verdadera Democracia Cristiana en Europa, fuerte partidaria de la Economía Social de Mercado que es una formulación de la democracia cristiana de los tiempos de Adenauer y de Erhardt y no de la socialdemocracia, en contra de lo que muchos creen. El Presidente no lo pasó nada bien, la integración fue difícil y quedaron heridas pero se llegó a un acuerdo, aunque no sé si esta incorporación haya sido una buena idea: probablemente no.

Su actividad internacional fue muy intensa y recorrió la totalidad de los entonces países miembros de la UE, pero otros muchos también, siempre trabajando en pro de la idea europea y de la democracia. Siempre fue recibido por jefes de Estado y de Gobierno, cosa que exigía, no por un interés personal sino por ser el representante de la Institución que encarnaba la soberanía y representación popular del conjunto de los ciudadanos de la Unión y por ello exigía ser recibido al más alto nivel. Europeísta profundo porque también pensaba que la consolidación y reforzamiento de la Unión Europea era bueno para una España por la que sentía devoción.

Nos ha dejado una gran persona y un político de gran talla humana y profesional. Para todos los miembros de su Gabinete fue un honor y un placer servir bajo su mandato. En Galicia sin duda sería considerado parte de los que nuestro himno señala como “Os bós e xenerosos”. Descanse en paz querido Presidente.