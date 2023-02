Está más que comprobado, aunque los recalcitrantes se empeñen en discutirlo, que el antiguo refranero español, actualizado, sigue siendo una fuente de verdades como puños, aunque a veces las disimule. Quizá es porque los adaptadores no tienen demasiado interés en dejar con las calzas al viento a aquellos a los que señala. Por ejemplo, estos días en que la sanidad anda a vueltas electorales –por más que los promotores del jaleo insistan en negarlo– en más de la mitad de las comunidades: este fin de semana, los grupos “agitadores” por la banda de estribor insistían en que las protestas de Galicia, y otras dos comunidades eran “contra el PP” antes que la política.

El asunto es mollar: ahora los de babor apenas hacen leve referencia, aparte de la huelga de Madrid –que esa sí is different– a las movilizaciones en Aragón, Valencia, Extremadura y Cataluña. Lo que demuestra no ya el electoralismo de algunas, sino que puede haber realmente un problema con la salud pública en España. Pero, a la vez, la decisión del mini Ministerio de Sanidad de dificultar que los MIR realicen sus prácticas en centros de atención continuada demuestra que las denuncias de la Xunta, por ejemplo, tienen sólido fundamento y argumentación. Y que el departamento la señora Darias forma parte de ese problema.

(Por cierto: no sería algo extraño: las dos memorias consagradas por un ministro ad hoc –que, naturalmente es Bolaños– o sea, la histórica y la democrática, revelan que la atención gubernamental a la pandemia funcionó al modo del lugar donde la espalda pierde su casto nombre. Y que, si no llega a ser por las autonomías –en lo que, para disimular quizá, Moncloa dio a luz lo de la “cogobernanza”– aquí en vez de cien mil fallecidos, nadie sabe a donde hubiera llegado la cifra real. Por cierto, en una crisis que don Pedro Sánchez dio por vencida hace dos veranos gracias a su tarea: ni siquiera el inefable Fernando Simón llegó a tanto).

En este punto, conviene hacer constar una vez más que la opinión personal de quien escribe no pretende discutir, ni mucho menos negar, el derecho de las personas a manifestarse, expresar sus opiniones, quejas y críticas. Ni tampoco a tener en cuenta unas elecciones en fecha ya conocida a la hora de plantear salidas distintas y/o contrarias a las de quien gobierna. Quizá resulte propio de ilusos, pero sí habría de ser exigible que se citen hechos demostrables. Y lo son, sin duda, algunos de los defectos que tiene la sanidad pública gallega, pero no que se pretenda privatizar –aunque haya conciertos para que las listas de espera no se doblen–.

En este punto conviene recordar que los conciertos citados han existido desde que la medicina privada fue adquiriendo personal y prestigio. Y sería absurdo que, por razones económicas, se prescindiese de esa colaboración, que no privatización. Son conceptos diferentes, a pesar de que se manejen con veracidad nula, al menos desde un punto de vista personal. Y que producen contrastes pintorescos, por ejemplo que la privada tiene, aunque no lo parezca, ventajas económicas, sobre todo en cuanto a costas de personal, sobre la pública. Pero la solución no es sólo el dinero, que también, sino en parte ampliar la especialización de los MIR en los puntos de atención continuada y modificar los acceso a la facultades de medicina en un país con un déficit de profesionales. A saber qué diría Hipócrates.