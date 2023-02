Murguia, País Basco, Portugal, Catalunha

A bibliografia sobre Manuel Martínez Murguia (1833-1923) é extensa e durante este ano aparecerám mais contributos. Existem duas notas (“Agália” 47, págs. 343-350 e “Agália”, 52, págs. 467-470) de J.M. Monterroso Devesa que informam sobre o seu nascimeno, o seu avoengo intelectual, daquela moça basca na Crunha, e o esquema genealógico dos Murguia bascos. Mesmo da frase na sua obra “Los precursores”: “Mi madre, que era de aquella tierra en que ni se teme ni se miente, me dio con su sangre el eterno amor al país natal”.

A “bibliografia oficialista” costuma silenciar as suas palavras nos “Jogos Florais” (1891), organizados em Tui, onde aproveitou para dizer: “O primeiro o nosso idioma [...] o formoso e nobre idioma que do outro lado desse rio é língua oficial que serve a mais de vinte milhons de homens e tem umha literatura representada polos nomes de Camões, de Garret e de Herculano [...] Podemos dizer com verdade que nunca, nunca pagaremos aos nossos irmaos de Portugal [...] que hajam feito do nosso galego um idioma universal”. Além do mais (“Agália”, 47, págs. 351-359), Francisco António Vidal reproduz um texto manuscrito de Murguia redigido em português sobre a situaçom histórica da Galiza e do norte de Portugal.

No FARO DE VIGO (“A desnorteada Real Academia Galega atual”, 15-VII-2021, pág 21), recolhíamos ideias fulcrais do discurso do seu primeiro presidente: estudar o idioma que falamos há mais de dez séculos; quando era neno todos ao seu redor falavam galego; era a língua que falavam e entendiam três milhons de galegos, dezaoito milhons habitantes de Portugal e os seus domínios, doze no Brasil; por isso para recolher na Galiza o seu verdadeiro léxico e dar a conhecer a sua gramática se fundou esta Academia. Na história da RAG há momentos de esplendor, de decadência e de derrota quando sucumbe perante o “Instituto da Lingua Galega”. Na atualidade o ideário de “Galiza célula da universalidade”, deixou de ser um objetivo fundamental, para se converter em “Galiza célula da vulgaridade”.

Manuel Lillo, na revista “El temps” (30-I-2023, Núm 2016)), valoriza a sua relevância para recuperar o galego e elaborar umha historiografia dirigida à recuperaçom nacional. Lembra que coincidiu com um núcleo cultural bem potente em Ponte-Vedra, com um referente histórico: o Padre Martim Sarmiento, defensor de incorporar o galego ao sistema educativo. Murguia viveu Episódios históricos como o dos “Mártires de Carral” (1846), e este episódio estimulou a sua sensibilidade de recuperaçom cultural, o seu trabalho ingente para promover o galego e a luita polo uso da língua como veículo de expressom social. Estivo presente na Catalunha, era o seu modelo a seguir, materializado no facto de aparecer entre os “mantenedors” nos “Jochs Florals” de Barcelona (1890), onde fijo umha comparativa entre os povos galego e catalám e um apelo à “confraternidade” e à “ afirmaçom dos ideiais comuns”.

*Professora Catedrática de Universidade