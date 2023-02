Eólica si, pero non así

Os desafíos da crise climática, a inestabilidade provocada polos conflitos xeopolíticos e a suba descontrolada de prezos puxeron a enerxía no centro do debate público. O tema é complexo e non pode resolverse con decisións apresuradas, nin con mudanzas normativas feitas con absoluta falta de diálogo, de participación e de transparencia.

A conmoción social provocada pola pandemia e pola guerra contra a Ucraína está sendo utilizada de maneira oportunista para mudar as regras de xogo e para transformar a chamada “transición enerxética” nunha auténtica “aceleración enerxética”, que pon amplas zonas do noso territorio –moitas delas cun grande valor ambiental, habitacional e socioeconómico– a mercé dun negocio con grandes marxes de especulación e lucro.

No pelotazo enerxético sae perdendo a maioría social, que pagamos os prezos da enerxía máis caros da historia; e sae perdendo Galiza, que non se beneficia da súa riqueza en electricidade, pois exportamos aproximadamente un terzo do que producimos e en 2021 a produción total de fontes renovábeis superou o consumo total de enerxía eléctrica.

Ademais, Galiza está moi ben posicionada en canto aos obxectivos europeos e estatais de produción de renovábeis, de tal xeito que en 2021 superamos a meta fixada para 2030. Aínda tendo en conta a necesidade de descarbonizar importantes sectores, dispoñemos dunha ampla marxe de manobra para planificar e ordenar o desenvolvemento do sector enerxético de xeito gradual e con criterios de racionalidade, sustentabilidade, xustiza social, seguridade xurídica e retorno para o País.

Con todas estas premisas, o BNG vai seguir mantendo unha firme defensa da enerxía como ben público, como dereito básico da cidadanía e como sector estratéxico para Galiza. Temos unha folla de ruta clara e coherente que inclúe propostas como a creación dunha empresa pública de enerxía para garantir o retorno e o reinvestimento dos beneficios, así como a investigación e a transformación tecnolóxica; primando o subministro a baixo prezo á poboación en situación de exclusión e pobreza enerxética.

Inclúe tamén a creación da tarifa eléctrica galega, para que as empresas e as familias se beneficien dunha factura da luz máis barata por ser Galiza rica en electricidade. Non ten sentido que paguemos os custes sociais e ambientais pero sen recibir nada a cambio.

No BNG entendemos que o vento e parte do dominio público e debe establecerse un sistema de concesións por tempo limitado fronte ao actual sistema de autorizacións de explotación por tempo indefinido. Igualmente, propoñemos unha ordenación do sector eólico garantindo a avaliación ambiental estratéxica, co máximo rigor na protección do medio e da poboación, garantindo a compatibilidade con usos e actividades e con mecanismos de participación social e dos concellos na autorización dos proxectos e nos beneficios.

Outra cuestión pendente é a protección do medio natural e da biodiversidade, ampliando unha Rede Natura que leva 14 anos conxelada e está por debaixo da media europea e española. Igualmente, urxe un plan ambicioso para incrementar a eficiencia enerxética.

Galiza precisa un goberno que a defenda, non que actúe como mera xestoría ao servizo do lobby eléctrico. É hora de facer escollas: entregar o noso País á voracidade de quen quere conseguir o máximo lucro sen ningún escrúpulo, ou converter a enerxía eólica nunha grande oportunidade de futuro para o medio rural e para o conxunto de Galiza. No BNG temos claro cal é o camiño correcto.

*Portavoz nacional do BNG