As cidades confórmanas as persoas. Para coñecer unha cidade hai que coñecer as súas xentes. O que fan, o que fixeron, a súa proxección ó futuro. Sempre buscamos eses referentes que conformaron e conforman a nosa contorna. Manuel Bragado asístenos nesta procura de comprender ese polímero urbano fragmentado que é Vigo co seu libro Vigo, abella da ribeira que vén de chegar ás librarías.

Esta segunda compilación de textos da sección Campo de Granada do FARO DE VIGO, que contén outros oitenta artigos que continúan a primeira que levou o título de ‘Vigo, puro milagre’, axúdanos a entender por que esta cidade é como é. Fálanos da xente que a configurou e a configura, do que fixeron, das súas inquedanzas, dos seus logros, tamén dos seus problemas e atrancos. Homes e mulleres que deron forma ó que é Vigo van aparecendo nesta apaixonante historia da cidade. Escritores, poetas, editores, fotógrafos, descubridores, aventureiros, futbolistas, nadadores, atletas olímpicos, industriais, médicos, ensinantes, músicos, cineastas, pintores, xornalistas, arquitectos, etnógrafos, obreiros, traballadores da industria, libreiros, escultores, urbanistas, mariñeiros… Centenares de persoas pasan polas páxinas do libro. E tal como son descritas, cada unha delas podería ser considerada un “tesouro humano vivo”, xa que cómpren ou poderían cumprir coa definición que a Unesco dá a este tipo de prezado tesouro: persoas depositarias das tradicións de artes e oficios artesanais, e sobre todo do idioma e das tradicións orais que forman a identidade dunha comunidade. Realmente cada persoa é un tesouro humano vivo. Vigo fórmase da cultura, da alta e innovadora cultura, pero tamén da cultura humilde e popular. Non deixa de mostrar Manuel Bragado a cidade de guindastre e sirenas, a cidade industrial de barcos, conservas e automóbiles, o Vigo humilde, loitador e solidario. Pero o libro de Manuel Bragado non soamente é un relato íntimo e local. Todo o contrario, é unha visón universal contada a través de cidadáns que viviron e traballaron en Vigo aínda que naceran en calquera outra parte de Galicia, de España ou do mundo. Todos axudaron a conformar esta cidade de lúcido e aberto pensamento e no pulo tamén contribuíron a construír Galicia e o mundo. Neste senso chamoume a atención como Manuel Bragado, que viviu en distintas cidades de Galicia, ó igual que outros tales como Urbano Lugrís ou Xurxo Souto, ou eu mesmamente, considera que A Coruña e Vigo constitúen en esencia unha mesma cidade única, Vilamaior das mil ribeiras, chamada a traballar ó unísono para acadar un proxecto estratéxico común: a mellora de Galicia no seu conxunto. De momento, esta fermosa cidade de Vigo, Porto dos portos, Xouba city, onde todo chega desde o mar, e que na súas conversas co vento sabe que a liberdade está no mar, pode ser mellor entendida desfrutando da lectura do magnífico e interesantísimo libro Vigo, abella da ribeira de Manuel Bragado. *Instituto de Estudios Vigueses