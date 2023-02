Falas e Estrelas

Cumpriuse o centenario do manifesto de vangarda poética e política Máis alá! que asinaran Manoel Antonio e Álvaro Cebreiro na Coruña e difundiron por Galicia enteira en 1922. A memoria de Manoel Antonio vai moi unida á da cidade de Vigo na que el cursou os seus estudos de Naútica. Ate o punto de que a antiga universidade laboral do Meixoeiro adoptou, hai xa tempo, o nome de Manoel Antonio.

Os biógrafos rexistran que Manoel Antonio, natural de Rianxo, fixo os once anos de idade cando pasaba unha tempada en Cangas do Morrazo e que, nesta vila, tomou a decisión inconmovíbel de renunciar á carreira eclesiástica. É aquí onde entra, nesta columna, o meu amigo Bernardino Graña, poderoso poeta do mar tamén, que naceu, precisamente, en Cangas e no ano 1932: misteriosas coincidencias.

"Bandeiras as de Manoel Antonio, a reclamar decote a estrela de cinco puntas! "

Dado que en Rianxo rexen dúas realizacións do fonema ese no sistema propio, e que o mesmo ocorre en Cangas, digo eu se esta estadía infantil de Manoel Antonio non influiría na conservación da fala orixinal do noso vangardista por excelencia. O feito de que Manoel Antonio fixese os días regulamentarios de agregado nun veleiro con base na Guarda, lévanos a considerar posíbel que, en realidade, el fose un home de mar seseante, coma sempre o foran os galegos da franxa costeira que vai de Bergantiños á Foz do Miño, con continuidade diversa en Portugal.

O caso é que o berro de Máis alá! estoupou coma unha bomba cuxos fragmentos seguen chegando a nós aínda hoxe. Pasado venres, foi presentado en Rianxo o número 121 da revista A trabe de ouro, que zarpa con valioso cargamento referido a Máis alá! e a Manoel Antonio que diversos autores consignaron. Pepe Carreiro, nun dos seus debuxos crípticos, liberadores e estimulantes, ofrécenos n`A Trabe un home de costas (ao modo René Magritte) na proa dun barco que está a punto de se evadir “na corda frouxa do horizonte”.

Moitos, vendo a estampa, lembrarán que no Navy Bar de Vigo tatexaban “as paipas co ademán políglota das bandeiras”. Bandeiras as de Manoel Antonio, a reclamar decote a estrela de cinco puntas! Pepe Carreiro transcrebe a voz do home, só frente o mar. “Todo findou? Oh miragre! As mesmas estrelas aínda están. Aínda están alí!” Especialmente o Luceiro de cinco puntas ideais que Castelao (rianxeiro) quixo incluír no escudo republicano de Galicia. E seica unha estrela senlleira fulxiu no vermello crepuscular da enseada de Rianxo, onda o Ulla se perde para sempre.