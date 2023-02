Este lunes al despertar leía una posible alerta de asesinato feminista en Galicia. Y pensé automáticamente con horror: otra más. Finalmente se confirmó, pero hasta la noche no pude tomarme el tiempo, o no tuve la fuerza, de pensar que tal vez yo di formación a alguno de los menores ahora huérfanos. O peor aún, tal vez coincidí en algún instituto con el asesino, profesor de matemáticas. Y se me encogió el corazón.

Beatriz Lijó fue la octava víctima mortal de violencia de género en 2023 y la número 1190 desde que en 2003 comenzaron a elaborarse estadísticas de feminicidios en el ámbito de la pareja y la expareja. Antes también nos asesinaban, pero no contabilizaban a las víctimas. Ahora los feminicidios forman parte de una estadística que gotea ausencias cada año, más de 1.000 compañeras que nos faltan, y nos hemos acostumbrado a vivir con el horror.

Con este panorama una esperaría encontrarse un clamor de la sociedad por soluciones más eficaces, indignación, enfado, rabia. Pero en la caña del bar y en la fila del súper me sigo encontrando gente hablando de denuncias falsas y me veo en las aulas contestando discursos negacionistas de violencia de género. Y hasta escucho declaraciones sobre lo normal, lo simpático, que parecía el agresor. ¿Quién lo iba a sospechar?

Lo sospechamos las feministas, que no paramos de repetir que no hay perfil del maltratador, ni tampoco de la víctima de violencia machista, que no son enfermos, ni locos, ni monstruos. Son los que se sientan en el bar y asienten cuando alguna persona iluminada habla de ideología de género.

Me pregunto qué hacer para romper con la inercia, para acabar con la anestesia que hace que una parte importante de la población no lo vea como un problema social de extrema gravedad y otra parte afirme sin sonrojarse que exageramos. Y antes de romperme pienso también en los actos de homenaje del alumnado de algunos institutos que conozco. Y por fin veo la solución ante tanta anestesia. La violencia machista la detenemos con profesorado implicado, con educación para la igualdad, en las aulas, en las calles y en las concentraciones. Aunque nos llamen pesadas, aunque no nos crean. Aquí seguiremos, hasta que no haya ni una víctima más, ni una compañera menos.

*Politóloga, formadora en igualdad