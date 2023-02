Vinos gallegos en el mercado

En Galicia, el tranquilo y discreto mundo del vino anda revuelto. Raro es el mes en que no se anuncie el desembarco de alguna bodega de postín, el crecimiento de otras ya instaladas a través de nuevas adquisiciones o, lo que menos me gusta, la entrada de fondos de inversión globales. Es obvio insistir en la mejora de la calidad de los vinos en las cinco denominaciones de origen gallegas. Muy lejos quedan los caldos de dudoso origen y aspecto, aromas equívocos y consumo inmediato apenas acabada la fermentación. Los procesos de viticultura y vinificación responden hoy a criterios técnicos, aprovechando en muchos casos el saber tradicional de los antiguos productores, conocedores de las propiedades de un terreno, la influencia del clima o los cuidados debidos a la planta y a la vinificación de las variedades.

Las tres últimas décadas han sido el período de la gran transformación del vino en Galicia. No sólo en los aspectos cualitativos referidos al producto final, sino también en la calidad de la gestión empresarial que han demostrado poseer muchas de las bodegas existentes. Raro será ya el caso de la explotación que no aplique procesos digitales en la gestión interna y el control de la viña o que no siga planes anuales de comercialización que incluyan ampliar la presencia en los mercados exteriores. Este salto de tecnificación y apertura comercial ha permitido a las empresas vinícolas convertirse en uno de los sectores productivos más innovadores y dinámicos del país.

Calidad de producto, presencia en el mercado y posicionamiento adecuado chocan con algunos problemas tradicionales de nuestras empresas. La reducida dimensión, propiedad familiar sin relevo generacional o la baja rentabilidad sobre la inversión realizada son factores que dificultan el adecuado desarrollo orgánico de las empresas vinícolas. En paralelo, otros factores como la atomización del mercado o el menor consumo de vino hacen más difícil la supervivencia de las pequeñas bodegas de la comunidad.

Una historia de éxito, como es la del vino en Galicia, parece iniciar ahora una nueva fase en su desarrollo. Es posible ver como inevitable la pérdida de capacidad de gestión hecha desde el propio territorio, la dilución de la tipicidad alcanzada en toda la gama de productos o la despersonalización de la marca dentro de un catálogo más amplio, pero ante estas amenazas no deberíamos desdeñar la importancia de lo ya conseguido y los valores que alentaron estos logros, entre ellos aquel que señalaba Cunqueiro: “Los vinos gallegos son como somos los gallegos”.