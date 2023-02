¿E qué diría Hilgen do terremoto de Turquía-Siria?

Pois case seguro que, cos seus coñecementos, adquiridos a mediados do século XX, o xeólogo holandés Jan Dirk Hilgen podería dicir moi pouco do terremoto que sacudiu días atrás Turquía e o norte de Siria. Porque foi, precisamente, daquela cando se empezou a desenvolver a “teoría da tectónica de placas”, unha forma de entender o comportamento da nosa litosfera, da codia ou corteza terrestre.

...E foron os mesmos terremotos os que permitiron entender o que pasaba por debaixo do “solo”, a distintos niveis de profundidade, de tal forma que analizando os rexistros deses terremotos (sismogramas) chegouse a comprender con mediana claridade o que sucedía.

Na época do noso xeólogo holandés aínda se estaba a debater, nalgúns círculos xeolóxicos, a “teoría da deriva continental” do xeólogo alemán Wegener, pero o propio Hilgen, cando estudiou a nosa zona e, en especial, a Serra do Candán (concellos de Lalín, Silleda e Forcarei) deuse conta de que aquí había algunhas fallas moi vellas, da Era Primaria, que testemuñaban os movementos das unidades terrestres e que fragmentos de corteza mariña (antiguo basalto submariño) estaban presentes nestas unidades xeolóxicas, como era o caso da Unidade de Lalín.

En consecuencia, a Terra nin foi, nin é estable, os continentes movéronse a gran escala sobre o “manto terrestre” (astenosfera), empuxados por correntes profundas e iso deu lugar a unha gran inestabilidade nas zonas de contacto, unha inestabilidade que se manifesta de forma contundente cos movementos sísmicos ou terremotos.

Certamente, Hilgen non era xeofísico, nin vulcanólogo, senón un docente universitario especializado en Petroloxía, unha ciencia moi pouco relacionada coa sismoloxía, polo que, desde un punto de vista científico-profesional, Hilgen tería moi pouco que dicir acerca do que sucedeu en Turquía e Siria. Con todo iso, o seu coñecemento da Xeoloxía foi evolucionando ata o seu falecemento, no ano 2004 e, de acordo con informacións e comentarios que teño lido, parece ser que Hilgen non só aceptou, incuestionablemente, a “teoría da tectónica de placas” senón que, tamén, tivo en conta outras teorías diferentes, como a dos hotspot (puntos quentes) e das mantle plume (plumas de manto).

Non poderemos saber o que Hilgen opinaría acerca do cataclismo de Turquía- Siria, onde, probablemente, a “microplaca de Anatolia manteña certa relación xeotectónica coa suposta “microplaca Ibérica”, tendo en conta que ambas están afectadas pola gran oroxenia da Era Terciaria, que deu lugar ao pregamento himalaio-alpino, aínda activo na actualidade, pero con fenómenos e intensidades diferentes en Iberia e en Anatolia.