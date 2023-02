Las buenas ideas

Es una buena idea –hasta excelente, si se lleva a cabo– la que la Xunta ha dado a conocer acerca de la posibilidad de crear un servicio ferroviario de cercanías para pasajeros. Y lo es por varias razones. La primera, sin duda, porque reconoce una necesidad cuya solución ha sido reclama en diferentes ocasiones no ya por todos los partidos –unos más que otros, eso sí–, sino desde los cuatro puntos cardinales del país. Segundo, porque se anticipa en el tiempo al remate de lo que parece inevitable: las ciudades, todas, han entrado en la órbita del progreso sostenible, el respeto al medio ambiente y la potenciación de lo verde al tiempo que del “urbanismo humano”, y algún que otro tópico.

(Calificativo este que no refleja crítica a esas líneas generales, sino más bien al hecho de que, a la vez que en teoría se defienden, se olvida la protección de otros colectivos urbanos o rurales que tienen problemas oculares, o físicos, de desplazamiento. Municipios que abanderan la tendencia, como el de Pontevedra, se han convertido en trampas para ciegos o personas con minusvalías porque se ha pensado, casi exclusivamente, en la mayoría que gusta de pasear o en la recepción de visitantes, sin industria y con un comercio decreciente. Eso sí: con más de veinte años sin transporte público urbano eficaz, dedicados a la ampliación de aceras para gloria del único negocio que prospera de verdad, que es el de bares, para gloria del sector y felicidad del fisco local.)

Lo cierto es que, más allá de las opiniones, incluidas las que se exponen, el Gobierno gallego parece decidido, al menos en las grandes ciudades a seguir esa senda. Y quizá por eso plantea la cuestión de las cercanías ferroviarias “para las áreas metropolitanas” de esta tierra; un concepto que, dicho sea de paso, no pasa de la teoría porque aquí hoy por hoy no funciona ninguna de las que en su día se anunciaron como el no va más de la modernización territorial del país. No se trata de un reproche, sino de una opinión personal, pero resulta evidente que en todos estos años hubo bastantes más ideas que realizaciones: en un resumen global, falta un plan que ponga cada cosa en su sitio.

Lo más importante, sin embargo, no es eso, sino la población: lo que tiene una mayor repercusión es que, de llevarse adelante tal como se anunció la idea, se quedarían sin el sistema de transporte necesario muchas comarcas del país que, desde que el AVE ha entrado en funcionamiento –aunque aquí no sea del todo así–, han visto reducidas sus posibilidades de comunicación mediante el método que, dicen, resulta mejor, más barato y menos contaminante de cuantos las nuevas tecnologías han puesto al servicio del personal y que está llamado a lograr pingües beneficios, mayores que hasta ahora, a las compañías que ganen los correspondientes concursos.

Así las cosas, la idea, aunque excelente, parece incompleta. Bien está que se facilite a la Galicia urbana y sus habitantes la posibilidad de que puedan desplazarse para cubrir sus necesidades laborales y domésticas sin la amenaza de las prohibiciones de acceso y multas con las que los municipios, aparte de contribuir a la salvación del planeta, llenarán sus arcas. Pero sin olvidar que hay otra Galicia que, además de necesidades similares, tiene algunas de mucho calado que exigen que no se las margine. Dicho todo ello, conviene resaltar el último dato ferroviario relacionado con esta tierra: el presidente Rueda Valenzuela acaba de urgir al Gobierno que se vuelva a las frecuencias preCOVID de los servicios de media y larga distancia y, sobre todo, reclama “cuanto antes”, el Plan Director del Corredor Atlántico de mercancías. Sin ese Plan no habrá corredor, y sin corredor, tampoco un futuro de progreso como se merece esta país. Un buen recordatorio.

Una cosa más aún: si la Xunta se ocupa de las cercanías, mejor que encargue las máquinas de los trenes en cualquier parte menos donde lo hace Adif: tras la metedura de pata construyendo unas que no caben en los túneles, no solo nadie ha dimitido, sino que cesaron a dos cargos internedios. ¿Responsabilidades políticas? Ni pío: eso, ahora no se practica ni reclama. Y es que en España, ahora mismo, vale todo. Ojalá que pueda decirse que Galicia is different.