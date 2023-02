El bochorno

Resulta muy probable que haya que calificar de bochornoso el espectáculo –definición que no debiera aplicarse a una sala de Justicia– en que se ha convertido la vista del juicio por la catástrofe de Angrois. Algo que tiene asombrados, y hasta indignados, a no pocos integrantes de la gente del común. De ahí que resulte, al menos desde un punto de vista personal, casi insuficiente el término “bochorno”. Al menos ante las declaraciones de no pocos de los expertos, sobre todo los de Adif y Renfe, además de los la Abogacía del Estado –que en lenguaje coloquial, “tuvieron tela”–. Aunque ya casi nadie duda de que esa institución debería llamarse “del Gobierno”. Cualquiera.

Y es que estas entidades –las dos primeras incluidas en el Ministerio de Transportes, que ya desde el cesado Ábalos parece una maldición para Galicia– dan la impresión de que rivalizan acerca de quién ha sido responsable, siquiera en parte, de lo ocurrido. Aparte de lo que es peor todavía, aportando margen para la sospecha de que en los respectivos departamentos lo que de verdad interesa es escurrir el bulto acerca de responsabilidades. Incluyendo las que podrían derivarse de lo que cada día parece más claro: que lo del tramo Ourense-Santiago del supuesto AVE fue una chapuza intolerable, con licitaciones modificadas, un cambio que implicaba también a los sistemas de seguridad. Unas afirmaciones, o puntos de vista, que, para cualquier ciudadano medio, inquietan, y le hacen poner en duda la seguridad del sistema ferroviario. Y ya ni se diga cuando una larga vista oral como la que se desarrolla coincide con el rocambolesco episodio de los trenes que no caben en los túneles y que ahora el ministerio de doña Raquel Sánchez dice que es “divertido, pero falso” y, para acabar de liarla, aclara que no eran demasiado grandes, sino demasiado “pequeños”. Algo que, dicho sea de paso, revela una superficialidad rayana en la frivolidad, al referirse a un episodio como este y emplear el término “diversión”. Pero ya se sabe que aquí no dimite nadie: lo de las responsabilidades políticas” dejó de utilizarse tras la caída de Rajoy. Acaso es una “casualidad”. Además, para colmo, parece que todo esto ocurrió cuando la ahora secretaria de Estado de Transportes era responsable de Adif, había documentos de la empresa constructora advirtiendo defectos severos en el encargo. En términos de Galicia, cualquier asunto ferroviario, como se ha reiterado, es importante. Desde la catástrofe del Alvia, que ha marcado la memoria histórica de los gallegos para siempre, hasta el interminable AVE, con más de veinte años de estudios y obras aún inacabadas –“por razones de seguridad”, dijo el delegado del Gobierno en Galicia: tras las peripecias vividas, suena tragicómico– no hubo dimisiones. Un par de ceses, cierto, pero un caso es el de alguien que se jubila en semanas y en el otro afecta a una persona que ya se había jubilado o estaba a punto de hacerlo. Aquí, y desde casi siempre, “los del dedo” son intocables, por más desaguisados que lleven a cabo: y es que nada hay más confortable para ellos que decir “amén” a todo. Bochornoso, sí.